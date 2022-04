„Deficit se meziročně zvýšil o více než 52 miliard korun, přestože ekonomické restrikce souvisejícís pandemií nedosahovaly takové míry jako v roce 2020,“ uvedli kontroloři.

V evropském srovnání bylo tempo zadlužování třetí nejvyšší. Ministři za ANO a ČSSD nezvládli digitalizaci, systém sociální podpory, investiční pobídky, nákupy zdravotních pomůcek a už vůbec ne důchodovou reformu.

V takovém marasmu přebírala stát Fialova vláda. Do toho přišla Putinova válka, která rostoucí inflaci ještě povzbudila.

Co na to opozice?

Andrej Babiš sepisuje komentáře, v nichž tepe své nástupce za opovrhování obyčejnými lidmi a hrozící chudobu. Jako miliardář asi ví, o čem mluví. Totéž provozuje exministryně financí Alena Schillerová, jejíž sebepropagaci za erární peníze prověřuje policie.

Zeman se utrhl ze řetězu. Je třeba začít konat

Opozice nechť poukazuje na to, co by pětikoalice měla dělat jinak. Ale s hlavami plnými másla by to chtělo aspoň trochu pokory a sebereflexe.