Ušetříme, změníme, nepřipustíme. Když se podíváme, co říkali opoziční politici před několika měsíci, je tam plno negace Babišovy vlády a předsevzetí, jak oni by dělali všechno lépe a jinak. Stačí, aby jim voliči dali důvěru. Ti je vyslyšeli, a až zítra Fialova vláda získá posvěcení od poslanců, může se do toho pustit naplno.

Moderní a chytrý stát? Uvidíme

Už nyní přitom ví, že nic nepřevrátí naruby. Ve školství se dál bude rozvíjet to, co exministr Plaga dobře začal, v dopravě Martin Kupka bude stavět připravené dálniční úseky, Marian Jurečka dotáhne do legislativního konce práci komise pro spravedlivé důchody. Jde o logické a chvályhodné kroky.

Dře to naopak tam, kde opozice připravila voliče na dramatické změny. Ministr financí horko těžko hledá 80 miliard, které by uspořil jinde než na lidech. Zatím šetří hlavně na nich, byť je jasné, že původně slíbené vyšší platy byly politickým podrazem předchozího kabinetu, který byl již na odchodu. A slova poslance Jana Lipavského, že by na ambasády do Helsinek a Kyjeva neměli mířit schválení političtí nominanti, ministr zahraničí Lipavský už vzal zpátky. Z popudu premiéra Fialy. Tak totiž vypadá rozdíl mezi opoziční rétorikou a vládní odpovědností.