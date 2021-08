Král Ludvík IV. chtěl vybudovat říši, nad níž slunce nezapadá. Mnohé se mu podařilo, ale jeho nákladné představy vyžadovaly hodně peněz, hlavně od daňových poplatníků. A těm se to nelíbilo. Monarcha, proslulý větou: Stát jsem já, se divil, když mu dvorní dodavatelka bot řekla: „Lid sláva Francie nezajímá, poddaní nemohou být spokojeni, když mají prázdná břicha.“

Vzpomněla jsem si na tato slova v souvislosti se zprávami o skokovém zdražování elektřiny a plynu, které čeká české domácnosti. Už rok rostou ceny pohonných hmot a nájmů, ale také piva či zeleniny.

Co udělá nová vláda? Bude zvyšovat daně nebo rozdávat peníze na dluh jako ta současná? Před volbami je to zásadní otázka, která bude zvláště zajímat obyvatele Ústeckého kraje, kde kandidují Andrej Babiš, šéf ANO, a Ivan Bartoš, předseda Pirátů.

Vybrali si region, kde většinu lidí opravdu nezajímá sláva České republiky a velikášské sny jejích lídrů. Bydlí v politiky opuštěném území, kde je nejvyšší nezaměstnanost, největší počet vyloučených lokalit, exekucí, dlužníků, osobních bankrotů, nejnižší věk dožití i podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.

V kraji je 1181 chronických neplatičů alimentů, na Šluknovsku žije 460 lidí bez dokončeného základního vzdělání, ve vědě a výzkumu zde působí jen desetina pracovníků oproti průměru ČR. Tato čísla uvedl předloni senátor a dlouholetý starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart na semináři věnovaném strukturálně postiženým regionům.

Znamená to, že i když sem má do deseti let natéct 60 miliard korun, nemusejí nic vyřešit, pokud nebudou chytře investovány. Babiš i Bartoš by zkrátka měli mezi své voliče vyrazit s konkrétními a splnitelnými plány. Například s projekty revitalizace brownfieldů či zatopením bývalých dolů a využitím nově vzniklých jezer pro turistiku i výstavbu vodní elektrárny.