Milý Andreji, víš, že tě chci jmenovat po volbách premiérem. Určitě to ale neudělám, pokud bys znovu do čela Bezpečnostní informační služby jmenoval vrchního čučkaře Michala Koudelku. Cosi podobného zřejmě prezident Miloš Zeman sdělil předsedovi vlády.

Andrej Babiš vyhlížel 15. srpen, kdy Koudelkovi vyprší pětiletý mandát, s hrůzou. Osobně by ho totiž rád ve funkci potvrdil. Po celou dobu své vlády s ním neměl jediný problém, nikdy ho nekritizoval, opakovaně souhlasil s návrhem na jeho povýšení do generálské hodnosti.

Šéf hnutí ANO totiž není proruský ani pročínský, jeho byznys ho pevně ukotvil na Západě, takže s Koudelkovým vedením tajné služby souzněl. Jenže je tu Hrad a jeho podmínka. Babiš chce být premiérem. Volby asi vyhraje. Nic by mu to nebylo platné, kdyby Zemanovi ve věci BIS nevyhověl.

Proto zvolil řešení, které někdo označí za lišácké, jiný za zbabělé a já osobně za přízemní, ale výsostně pragmatické.

Michal Koudelka, jemuž patří uznání našich spojenců a jako ředitele si ho přejí všechny politické strany kromě SPD a KSČM, se 16. srpna stane náměstkem a z tohoto postu bude službu řídit dál. Z hlediska kontinuity a spolupráce se zahraničím je to nejlepší ze špatných řešení, byť sám Koudelka musí najít hodně vnitřních sil, aby takové ponížení přešel se stoickým klidem.

Od premiéra jistě čekal víc srdnatosti a zásadovosti.

Babiš tvrdí, že nového vrchního zpravodajce má jmenovat až příští vláda s důvěrou sněmovny. To je ovšem vějička bez obsahu. Pokud bude ze Zemanovy vůle předsedou vlády na první i druhý pokus, bude Koudelka stále jen pověřeným ředitelem, o to se prezident postará. Z Hradčan navíc zní, že v tomto stavu nechá Zeman Babiše vládnout bez důvěry až do konce svého funkčního období.

Michal Koudelka tak zřejmě bude muset počkat až do 8. března 2023.