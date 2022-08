Na to, jak vůz vypadal, se můžete podívat do naší galerie. V popiscích pak najdete další postřehy zjištěné během testu.

Boční linie působí sportovně, ale současně nepopírá tradiční francouzský šarm. Práci designérů v mých očích srážely snad jen imitace koncovek výfuků na zadním náraníku.

V zádi se skrývá dostatečně velký zavazadlový prostor. I se schránkami pod podlážkou má objem přes šest set litrů. Prakticky smýšlející jedince potěší možnost ho postupně zvětšovat díky zadnímu opěradlu rozdělenému do tří částí.

Využitelnosti pomáhá také pravidelný tvar, kapsy na drobnosti po stranách nebo masivní háky na zavěšení nákupních tašek.

Díky tomuto bohatě dimenzovanému zavazadelníku už nezbylo tolik místa pro zadní cestující jako v případě některých jiných cestujících, Ale i nadprůměrně velcí dospělí se na druhou stranu sedaček vejdou docela dobře.

Lépe postaráno je však o pasažéry vpředu. Testovaný exemplář měl celokožené sedačky, které jednak vypadaly velmi přitažlivě, ale také skvěle plnily řadu funkcí. Od asociace německých ortopedů získaly atest o nezávadnosti pro lidskou páteř a od konstruktérů schopnost masírovat ramena a záda. To je při delších "štrekách" skutečně požehnání.

I-Cockpit - v čem je problém?

Přesto si na nich lidé s většími postavami budou hledat správnou pozici pro řízení déle a obtížněji než v jiných modelech. To kvůli setrvávání Peugeotu u řešení zvaného i-Cockpit, které spočívá v nízko umístěném malém volantu a naopak vysoko umístěnému přístrojovému štítu. Na ukazatele rychlosti, otáček motoru a další se tak má řidič dívat přes horní hranu volantu. V praxi to někdy moc nejde a jelikož head-up displej k dispozici není, občas jsem ztrácel pojem o rychlosti, kterou se právě s vozem pohybuji. Jestliže se třeba nacházíte v oblasti s četným výskytem průjezdových radarů, může vás to později přijít na nemalé peníze…V takovém případě už řidiče nebude těšit ani fakt, že displej umí zobrazovat některé údaje ve 3D grafice.

Nelíbí se mi také nutnost nastavovat teplotu klimatizace jen na displeji, i když pro urychlení vstupu do tohoto konkrétního menu už jsou k dispozici jak klasické tlačítko, tak i možnost přidání příslušné ikony na jednu z „dlaždic“ digitálního pásku pod hlavním displejem. Naštěstí alespoň pro úpravu hlasitosti audia (tím byla skvěle hrající soustava Focal), zůstal uprostřed palubní desky k dispozici klasický ovladač.

Největší předností zkoušeného vozu byl pak agregát pod kapotou. To, že jde o turbodiesel se zdvihovým objemem jen litr a půl a s výkonem 130 koňských sil asi bůhvíjaké nadšení nevzbudí. Faktem ale je, že ve spojení s hladce řadícím osmistupňovým automatem, poměrně nízkou spotřebou (kolem 5,6 litru dlouhodobě) a nádrží, do které lze natankovat 53 litrů nafty, je schopen i při volbě svižného tempa zajistit dojezd blížící se magické hranici 1000 kilometrů. To pak vzbuzuje skutečnou touhu vydávat se na poznávaní dalekých krajů. S elektromobily to tak snadno nejde…

Pohodu na palubě umocňuje hladký a poměrně neslyšný chod tohoto motoru v běžných provozních otáčkách. Komu ale přesto diesel nevyhovuje, ten může v současné době zvolit plug-in hybridní, případně čistě benzinový pohon. Příští rok pak přijde na trh také plně elektrická verze.

Podvozek je naladěn poměrně komfortně, což se rodinnému vozu pochopitelně hodí. Jen bych při zaškrtávání položek v konfigurátoru při objednávání auta volil menší kola. Ta osmnáctipalcová, do kterých byl obutý testovaný vůz, občas při přejezdu větších nerovností způsobovala nepříjemné rázy.

Plusy:

+ objemný zavazadlový prostor

+ design

+ motor a převodovka

Mínusy:

- ovládání klimatizace jen na displeji

- řešení i-cockpit nevyhovuje každému

- jen průměrný prostor vzadu

Základní technická data



Karosérie: pětidveřové pětimístné kombi



Motory/Spotřeba: Zážehový přeplňovaný tříválec 1,2/110-130 koní- 5,6 l/100 km, vznětový přeplňovaný čtyřválec 1,5/130 koní – 4,5 l/100 km, plug-in hybrid 180-225 koní – 1,1 l/100 km



Převodovky: šestistupňová manuální, osmistupňová automatická



Vnější rozměry: 4636x 1852x1442 mm

Rozvor: 2732 mm



Zavazadlový prostor: 608l (hybridní verze 548)



Maximální rychlost : 208-235km/hod



Zrychlení: 7,6-10,9 s



Ceny: od 650 000 Kč