Projekt elektrického Mini Představil Paul Smith společně s šéfdesignérem značky MINI Oliverem Heilmerem na milánském veletrhu nábytku a designu Salone Del Mobile 2022. Právě identická modrá barva je nejvýraznějším rysem, kterého si na novém elektrickém Mini všimnete. Téměř dokonale zachována zůstala také klasická vnější podoba, což designér vysvětluje velkým respektem k minulosti. „Když se nastěhujete do bytu své staré tety, z úcty k ní ho také celý nepřestavíte, jen trochu zmodernizujete,“ říká Smith. Doba, v níž Sir Alec Issigonis konstruoval klasické Mini, je podle něj dnešku v lecčem podobná. I tehdy šlo o minimální spotřebu paliva a maximální využití prostoru, což jsou koneckonců myšlenky, které dodnes částečně stojí za úspěchem značky Mini.

Zatímco zvenčí změny skoro nepostřehnete, uvnitř nezůstal na kameni kámen. Vidět je obnažená karoserie i podlaha vyložená rohožemi z recyklované gumy. Minimalistický design industriálních ovládacích prvků vytváří krásný kontrast. Většinu přístrojů, tlačítek a funkcí na palubní desce nahrazuje mobilní telefon, který si připevníte na magnet vedle volantu, zachován zůstal pouze rychloměr. Samotný volant pak lze velmi jednoduše vyjmout, aby se lépe nastupovalo a vystupovalo. Ne že by to bylo nezbytné, ale vypadá to cool. Všechny detaily si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

O zástavbu nového pohonného systému se postarala partnerská společnost Recharged Heritage Limited, která vyměnila benzinový čtyřválec za elektromotor o výkonu 72 kW. Více technických údajů zatím nebylo zveřejněno, ale snad se ještě dočkáme. Připadá vám podobný přístup k cennému youngtimeru jako svatokrádež? Paul Smith to vidí jinak. "Právě v těchto dnech musíme začít smýšlet zodpovědně, takže jsme tohle auto učinili lepší pro dnešní svět. A to je pro mě velmi důležité," komentoval projekt Mini Recharged na videu, které k němu natočil.