Auta si můžete prohlédnout ve fotogalerii u článku.

Hned na počátku tiskové konferenci měli představitelé zmíněných značek potřebu prohlásit, že prodej verzí se spalovacími verzemi tímto nekončí. Jen se už, vinou současných emisních předpisů, nesmějí ani verze s pěti či dokonce sedmi sedačkami zahrnovat do segmentu osobních, ale užitkových aut.

Ale zpět k elektrickým verzím. Všechny pohání elektromotor s výkonem 100 kW, což platí při zapnutém režimu Power. Pokud pojedete na Normal, tak výkon klesne na 80 a v případě zapnutí Eco módu, dokonce na 60 kW. Stejně tak klesá také dostupný točivý moment.

Zmíněný Normal, jak jsem vyzkoušel v příměstském provozu na východ od hlavního města, plně postačuje k zapojení se do běžného provozu.

Citroën Berlingo nový vs. starý. Rodinný hit se za 12 let změnil k nepoznání

Tam ale samozřejmě vydržíte kratší dobu, než pokud byste jeli ve verzi třeba s dieselovým agregátem. Reálný dojezd při současných letních teplotách, je podle mé zkušenosti přibližně 290 kilometrů. To je ale dokonce o deset víc, než kolik se uvádí v oficiálních technických datech. Musíte se přitom samozřejmě vyvarovat dálničních rychlostí.

Při mé desetikilometrové seznamovací testovací jízdě ukazoval palubní počítač na startu nabití baterie na 73 procent a dojezd 184 kilometrů. Po návratu do cíle pak bylo v baterii 70 procent využitelné elektrické energie. To by mělo vystačit na 174 kilometrů. To tedy dokazuje tvrzení z úvodu článku.

Pro rozvážkové služby i rodiny vozící děti na kroužky

Baterii lze nabíjet výkonem až 100 kW. V případě využití klasické zásuvky na 230 Voltů se baterie naplno nabije až za více než 30 hodin. I v domácích podmínkách však lze tuto dobu zkrátit na několik hodin pomocí wallboxu.

Všechny tři zmíněné vozy (v osobních i nákladních verzích) se dodávají se stejnou baterií s kapacitou 50 kWh. K dispozici jsou ve dvou délkových variantách. Do interiéru těch osobních lze za tři místa ve druhé řadě přidat ještě další dvě.

Nová generace Opelu Astra vstupuje na trh. I nejslabší verze zvládne 200 km/hod

V případě užitkových variant je možné mít jen jednu přední řadu sedaček nebo ve variantě až 5 míst. V exemplářích s jednou řadou lze do nákladového prostoru naložit dvě europalety. Platí to jak pro kratší, tak samozřejmě i delší provedení. Objem nákladového prostoru prodloužené verze činí 4,4 metru krychlového a je naprosto shodný s těmito dodávkami poháněnými spalovacími motory. Baterie jsou totiž uložené pod podlahou.

Ceny modelů všech tří značek se od sebe moc neliší. Konkrétně v případě Peugeotu e-Rifter cena startuje na snadno zapamatovatelné částce 1 milion korun. Za delší verzi se příplácí 25 000 Kč. Součástí nejnižšího stupně výbavy (k dispozici jsou celkem tři) jsou například následující prvky: 6 airbagů, tempomat, zadní parkovací senzory, mlhovky, multifunkční kožený volant, klimatizace, odkládací stolky ve druhé řadě, střešní ližiny, rádio s osmipalcovým dotykovým displejem, boční posuvné dveře na obou stranách karosérie, čtení dopravních značek, automatické přepínání dálkových světel či systémy pro sledování pozornosti řidiče a udržování vozidla v jízdním pruhu.

Verze Van - tedy Peugeot e-Partner startuje v kratší z obou verzí na částce 799 000 Kč bez DPH. Výbava pak obsahuje jen jeden airbag, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, elektricky ovládaná přední okna a vnější zpětná zrcátka, příčný úložný prostor nad čelním oknem a pak třeba ještě úchyty pro náklad v plechové skříni nebo osvětlení uvnitř této části auta.