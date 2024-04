Cíl Sokolů v play-off? Nedovolit střelecké manévry a nebezpečný Šumperk utavit

/FOTOGALERIE/ Jdou znovu do boje! Základní část druhé ligy zvládli výborně, teď mají basketbalisté Sokola Karviná před sebou vyřazovací bitvy. Vítěz skupiny C v 1. kole play-off narazí na osmý Šumperk, kde série začne v sobotu 6. dubna, o den později dojde na karvinské ZŠ Družba k odvetě. K postupu do semifinále bude potřebovat podporu svých skvělých fanoušků.

Basketbalisté Sokola Karviná v říjnovém kole II. ligy, skupiny C, porazili doma TJ Šumperk 98 :74. | Foto: Sokol Karviná