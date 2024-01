Drama v Brně pro Karvinou. Žabiny nalomili Horváth s Landorem, dorazil je Henzl

/FOTOGALERIE/ Start jim vyšel fantasticky! Basketbalisté Sokola Karviná vykročili do nového roku a s ním i do další části druhé ligy o víkendu v Brně vítězně. Vedoucí tým tabulky skupiny C v sobotu porazil Žabovřesky 75:71, i když v poločase na ně ještě čtyři body ztrácel, a v neděli jasně přehráli Černá Pole 84:56.

Dvěma výhrami vstoupili do nového roku druholigoví basketbalisté Karviné. Vedoucí tým skupiny C o víkendu v Brně porazil Žabovřesky 75:71 a Černá Pole 84:56. | Foto: TJ Sokol Karviná