/FOTOGALERIE/ Nic nového, basketbalisté Sokola Karviná na domácí palubovce převálcovali další dva soupeře ve II. lize! Skvělou formu lídra skupiny C ve víkendovém dvoukole na vlastní kůži poznala v sobotu Třebíč (83:59) a po ní to v neděli ještě víc schytali Vlci ze Žďáru nad Sázavou (103:59).

Basketbalisté Sokola Karviná ve víkendovém dvoukole II. ligy, skupiny C, porazili Třebíč 83:59 a Žďár n. S. 103:59. | Foto: TJ Sokol Karviná

„Vítězství nad týmy, které jsou uprostřed tabulky a bojují o play-off, jsou super. Sobotní soupeř byl zkušený, sice méně atletický, ale robustní a o to víc tvrdý,“ vrátil se karvinský kouč Roman Hamrus k duelu s Třebíčí. Odchovanec Sokolů a nový talentovaný rozehrávač Petr Švesták po něm skončil v nemocnici s otřesem mozku a v neděli svému týmu chyběl.

Trenérské duo Roman Hamrus – Petr Sodomka se proti Vlkům muselo navíc obejít bez kapitána Lubomíra Oswalda (pracovní povinnosti) i hostujících hráčů Jáchyma Henzla a Edy Myšáka, kteří nehráli kvůli zdravotním potížím po pátečním zápase Opavy v I. lize.

„Proti výškově menšímu, ale atleticky běhavému soupeři jsme si museli poradit s absencí našich čtyř rozehrávačů. Z tohoto úhlu pohledu je nedělní výhra o 44 bodů skvělá,“ usmál se Roman Hamrus.

„Na rozehrávce museli alternovat hráči, kteří jsou většinou na křídle a mají spíše jiné úkoly, než tvořit hru a hlásit útočné systémy. Se svou rolí se však popasovali skvěle, zvlášť zástupce kapitána a nedělní alternativní kapitán Jan Landor, ale i Daniel Tomek zahráli výborně,“ chválil trenér Sokolů své svěřence za výkon na netradičních postech. „Dostávali jsme míč pod koš na naše pivoty, kteří byli většinou neudržitelní. Soupeř nám pod košem nestačil,“ dodal kouč.

Do konce základní části soutěže zbývá odehrát čtyři zápasy. Karvinou v příštím dvoukole čeká těžký výjezd do haly čtvrté Kroměříže (sobota 2. března) a za druhým Renocarem do Brna (neděle 3. března).

„Situace v tabulce je stále dramatická, nicméně po porážkách Renocaru Brno i Kroměříže na Hladnově máme náskok dvou výher na Renocar. S ním bychom už rádi rozhodli o vítězství v základní části, abychom nemuseli spoléhat na poslední kolo,“ prozradil trenér Roman Hamrus plány na první březnový víkend. V závěrečných dvou duelech pak Karviná hostí desátou Ostravskou univerzitu (16. března) a pátý Hladnov (17. března).

II. liga basketbalistů – skupina C:

Sobota: Sokol Karviná - TJ Třebíč 83:59 (48:31)

Karviná: Horváth 16 (4 trojky), Tomek 12, Blažek a Koloničný po 10, Lepka 9, Zikl a Oswald po 8, Švesták a Lazecký po 5, Landor. Trenéři: Roman Hamrus a Petr Sodomka.

Plusy: jen 9 ztrát, 41 doskoků (Koloničný 13, Blažek 9), 26 asistencí (Oswald 10), 8 trojek i slušná obrana. Skvělý nástup do utkání (3. min. 9:0, 10. min. 33:13), trojková smršť a skvělá obrana hlavní hvězdy soupeře Jiřího Šouly - bývalý reprezentant, expardubický hráč a hlavní tvůrce hry Třebíče, dal jen 11 bodů (1 trojka).

Minusy: pod dojmem vysokého vedení ve 2. poločase trochu kostrbatá a příliš individualistická hra v útoku.

Neděle: Sokol Karviná - Vlci Žďár nad Sázavou 103:59 (54:32)

Karviná: Koloničný 16, Blažek a Zikl po 14, Lepka 13, Landor 13 (3 trojky), Tomek 12, Horváth 11, Lazecký a Hanák po 5, Buchtík. Trenéři: Roman Hamrus a Petr Sodomka.

Plusy: 33 asistencí (Landor 6, Horváth 5, Buchtík 5), 30 doskoků, skvělá organizace hry pod koš (několikrát jsme míč zasmečovali po zcela rozebrané obraně soupeře).

Minusy: slabší trestné hody 17/7.