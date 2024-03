/FOTOGALERIE/ Nenechali nic náhodě a v předposledním dvoukole základní části II. ligy už rozhodli o svém vítězství ve skupině. Basketbalistům Sokola Karviná se to podařilo potřetí za sebou. Po víkendových výhrách v Kroměříži nad Slávií 92:77 a v Brně nad Renocarem 71:57 půjdou do bojů play-off z 1. místa v tabulce bez ohledu na výsledky obou závěrečných domácích zápasů.

Basketbalisté Sokola Karviná v předposledním dvoukole základní části II. ligy, skupiny C, vyhráli v Kroměříži 92:71 a v Brně nad Renocarem 71:57. | Foto: Sokol Karviná

„Máme náskok tří výher a už nemůžeme být předstiženi,“ radoval se trenér karvinských basketbalistů Roman Hamrus z prvenství po základní části II. ligy v tabulce skupiny C.

„V červeném pekle bouřlivé atmosféry v Kroměříži jsme se neuškvařili a přivodili Slávii její první domácí porážku v sezoně. To je skvělý úspěch při absenci Koloničného, Landora, Marka, Myšáka a Tomka. Ukázala se velká vyrovnanost a vyváženost naší sestavy, zápas jsme urvali i fyzičkou v závěru,“ připomenul kouč Sokolů, že po třetí čtvrtině byl ještě stav nerozhodný. Karviná duel nakonec vyhrála 92:77.

V neděli nastoupila k dalšímu souboji v Brně. „Renocar byl sice mírně oslaben, ale to my také. Vyhrát u druhého týmu tabulky se nepodaří každý den,“ usmál se Roman Hamrus po vítězství 71:57, které bylo celkově už osmnácté v této sezoně. Zápas ale kvůli zranění nedohrál kapitán Oswald.

Základní část II. ligy zakončí Karviná na domácí palubovce ZŠ Družby, kde v sobotu 16. března přivítá v tabulce desátou Slávii Ostravská univerzita a v neděli 17. března pátý BK Hladnov Ostrava.

„Poslední dvoukolo patrně odehrajeme bez mnoha zraněných, minimálně Oswalda, Marka a Tomka, i pracovně vytížených hráčů. Šanci dáme těm méně vytíženým, aby získali další sebevědomí pro play-off,“ prozradil trenér nejbližší plány.

„Naší největší devízou je skvělá týmovost, univerzálnost většiny hráčů a schopnost alternace na více postech. A také to, že všichni jsou nebezpeční, nikdo si nehraje na hvězdu a dává své schopnosti do služeb týmu. To nám umožňuje vždy soupeře překvapit a případně i zvrátit nepříznivě se vyvíjející utkání,“ vyzdvihl silnou zbraň svých svěřenců.

Ke splnění vysněného cíle, kterým je postup do vyšší soutěže, čeká Karvinou ještě dlouhá a těžká cesta. „O tom, zda bude sezona úspěšná a konečně se nám podaří dokonat historický průlom postupem do první ligy, rozhodne až nevyzpytatelné play-off, které začne v dubnu,“ připomenul Roman Hamrus náročné vyřazovací boje.

Předloni karvinské Sokoly zastavilo ve čtvrtfinále play-off skupiny C „béčko“ Opavy, vloni ztroskotali až ve finále celé II. ligy na Sokolu Pražském. Oba jejich soupeři to dotáhli do I. ligy.

II. liga basketbalistů – skupina C:

Sobota: Slávia Kroměříž - Sokol Karviná 77:92 (43:41)

Body Karviné: Blažek 27, Oswald 23 (3 trojky), Zikl 18, Horváth 15, Lepka 4, Krutina 3, Lazecký 2, Henzl, Švesták, Buchtík. Trenéři: R. Hamrus, P. Sodomka, O. Sikora.

Plusy: jen 11 ztrát, obrovské vzepětí ve 2. poločase - důrazná osobní obrana i taktická hra v útoku, 37 doskoků (Blažek 10, Zikl 10), 20 asistencí (Oswald 7).

Minusy: v 1. poločase jsme byli v obraně často pozdě, protože tempo-basket domácích byl skvělý (v 10 min. 24:15 pro domácí!).

Neděle Basket Renocar Brno - Sokol Karviná 57:71 (18:32)

Body Karviné: Horváth 18 (4 trojky), Zikl 16, Blažek 12, Koloničný 10, Henzl 6, Švesták 3, Lepka 2, Lazecký 2, Oswald 2, Landor. Trenéři: R. Hamrus, P. Sodomka, O. Sikora.

Plusy: skvělá obrana v 1. poločase, výborně i v útoku do cca 33. minuty (vedení o 20 bodů), 27 zisků (Blažek 5, Landor 5, Oswald 4), 20 asistencí, 3 skvělé smeče J. Zikla a střídání osobní, zonové obrany a zónového pressu.

Minusy: mírný tříminutový výpadek v poslední čtvrtině, dost ovlivněný zraněním kapitána L. Oswalda, který zápas bohužel nedohrál.