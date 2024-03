Paráda Karviné: do play-off dorazila na vítězné vlně, v cestě výš stojí Šumperk

/FOTOGALERIE/ Povedlo se! Mohli hrát v klidu, vítězství v druholigové skupině C si basketbalisté Sokola Karviná zajistili už na začátku března, přesto chtěli základní část dojet na vítězné vlně. V závěrečném dvoukole se jim to podařilo, v sobotu porazili Slávii Ostravskou univerzitu 106:75 a v neděli Hladnov 90:66. Do dubnového čtvrtfinále jdou z 1. místa a utkají se v něm s osmým Šumperkem.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Basketbalisté Sokola Karviná v závěrečném dvoukole základní části II. ligy, skupiny C, porazili Slávii Ostravskou univerzitu 106:75 a Hladnov 90:66. | Foto: TJ Sokol Karviná