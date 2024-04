OBRAZEM: Šok v Karviné! Místo finále konec sezony, sokolí let zastavil Renocar

/FOTOGALERIE/ Pod koši to byl velký šok! Let basketbalových Sokolů z Karviné, kteří suverénně vyhráli základní část, skončil v play-off druholigové skupiny C. Ve víkendovém semifinále nečekaně ztroskotali na Renocaru, v Brně mu v sobotu podlehli 59:69 a v nedělní domácí odvetě 66:77, sérii prohráli 0:2 na zápasy a letošní sezona pro ně skončila.

Karvinští basketbalisté v semifinále druholigové skupiny C podlehli Renocaru v Brně 59:69 i v domácí odvetě 66:77, sérii play-off prohráli 0:2 na zápasy a letošní sezona pro ně skončila. | Foto: TJ Sokol Karviná