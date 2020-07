Kam až zajít při rekonstrukci tradičních venkovských stavení, aby neztratila nic ze své atmosféry a zároveň poskytla pohodlí a vymoženosti současného bydlení? Architektka Petra Kocourková v případě statku osobitě a nápaditě využila řadu původních prvků i barev ve stylu selského baroka.

Záchrana zchátralého venkovského domu vyžaduje spoustu času, peněz a odhodlání, zvlášť pokud ho chcete zachovat v jeho původní podobě. | Foto: Václav Kahoun

Záchrana zchátralého venkovského domu vyžaduje spoustu času, peněz a odhodlání, zvlášť pokud ho chcete zachovat v jeho původní podobě. To je i případ rodiny, která už několik let vrací život statku v jižních Čechách. „Když máte k nějakému místu silné citové pouto, nechcete, aby se úplně změnilo, byť je už na spadnutí,“ vysvětluje architektka Petra Kocourková ze studia Mooza Architecture, kterou požádali o pomoc při proměně statku. Nezastírá, že i jí během let, které strávila přípravou projektu a následně samotnou rekonstrukcí obytné části, přirostlo selské stavení k srdci.