Ruzyňské letiště už několik měsíců funguje za přísných hygienických podmínek. Nošení roušek není přikázané, ale vedení Letiště Praha doporučuje nadále zakrýt si dýchací cesty, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se důkladné hygieně rukou – k dispozici je v areálu více než 250 nádob s dezinfekcí.

Podle reportéra Pražského deníku, který cestoval do Řecka, jsou kvůli ochranným opatřením zavřené automatické brány, kde mohli lidé naskenovat pas a obličej bez kontaktu s živou osobou. U odbavení však nyní cestující musí jít přes „klasickou“ pasovou kontrolu. Zaměstnanci letiště jsou edukováni ke správnému postupu.

„Na odbavovacích a informačních přepážkách jsme nainstalovali průhledná plexiskla, které tak tvoří ochrannou bariéru mezi cestujícím a pracovníkem odbavení,“ informovala redakci Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí Letiště Praha. Podle ní je důležité, aby se lidé informovali o opatřeních proti šíření koronaviru u jejich letecké společnosti a zjistili si také aktuální podmínky vstupu do konkrétní země, do které z Prahy letí.

Test je k dispozici také široké veřejnosti

Například odlétajícím na Kypr, kde od soboty platí pro Čechy povinnost předložit negativní test na covid-19, se může hodit novinka, kterou Letiště Praha nabízí ve spolupráci s akreditovanou laboratoří GHC Genetics – a sice testování na přítomnost viru s označením SARS-CoV-2.

„Nová služba na letišti má především přispět ke snížení možnosti šíření nákazy, ale také usnadnit bezpečné cestování. Otestovat se mohou nejen samotní cestující, ale také široká veřejnost,“ uvedl tiskový mluvčí Roman Pacvoň. Návštěvníci letiště tak mohou využít odběrové místo ve spojovací chodbě mezi Terminálem 1 a 2, otevřeno je denně od 4:00 do půlnoci.

Další dvě místa se nacházejí v neveřejné části obou letištních terminálů před pasovou kontrolou a otevřené jsou zejména v závislosti na příletovém provozu dle aktuální potřeby. Cena za PCR test na koronavirus je 1750 korun (65 eur). Výsledek dostane testovaný maximálně do 12 hodin prostřednictvím e-mailu.

„K dispozici je však také služba expresního testování, kdy jsou výsledky cestujícímu sděleny do tří hodin. Jedná se o variantu vhodnou zejména pro ty, kteří odlétají a ke vstupu do země příletu potřebují negativní test na covid-19, nebo pro přilétající cestující, kteří potřebují negativní test k rychlému vstupu do České republiky,“ dodal mluvčí Pacvoň. Cena rychlotestu je sedm a půl tisíce korun (280 eur).

Reportérova osobní zkušenost, jenž letěl v rámci Schengenského prostoru, byla ovšem taková, že žádné informační tabule o nabídce testování na koronavirus neviděl.

Češi chtějí využívat leteckou dopravu i dál

Letiště Praha si nechalo během června zpracovat u agentury Median zpracovat průzkum, podle něhož by 78 procent Čechů chtělo vycestovat nejpozději do dvou měsíců do své oblíbené destinace. Zhruba třetina dotazovaných by letěla pryč dokonce okamžitě.

Z výzkumu také vyplynulo, že 71 procet respondentů bude k cestám do zahraničí využívat leteckou dopravu stejně často nebo dokonce více než v době před současnou krizí způsobenou šířením onemocnění covid-19. Velké oblibě se v tomto případě těší hlavně sousední státy a přímořská letoviska v rámci Evropy. Oproti tomu cestu letadlem k moři do mimoevropských destinací si v době „pokoronavirové“ nechá ujít 60 procent účastníků průzkumu.

