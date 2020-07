“Na Letišti Václava Havla Praha platí již několik měsíců celá řada ochranných opatření, odbavení na odletech i příletech probíhá za přísných hygienických podmínek, která mají zajistit zdraví a bezpečnost cestujících. Všem cestujícím i návštěvníkům proto i nadále doporučujeme ve všech prostorách letiště nosit roušku, dodržovat bezpečné rozestupy a věnovat se důkladné hygieně rukou. Cestujícím je v prostorách celého letiště k dispozici více než 250 nádob s dezinfekcí,” prozrazuje Kateřina Pavlíková z Letiště Praha.

Bezpečné rozestupy jsou především na místech, kde hrozí koncentrace lidí, na zemi jasně naznačeny samolepkami. Vedle front na odbavení to platí především pro čekání na zavazadla. K hlavním změnám pak také patří prozatím zavřené automaty na pasovou kontrolu (na Terminálu 1 jsou již otevřené). Lidé vracející se domů tak budou muset tradičnější kontrolou cestovních dokladů.

Lze se otestovat

Přímo na Letišti Václava Havla Praha se cestující a návštěvníci letiště mohou nechat nově otestovat na přítomnost viru způsobující onemocnění covid-19. “Testování na letišti provádí akreditovaná laboratoř na třech dedikovaných místech, jedno testovací místo je umístěno ve veřejné části ve spojovací chodbě mezi terminály, další dvě v neveřejné části přes pasovou kontrolou v obou terminálech,” uvádí Pavlíková. Nová služba na letišti má podle ní především přispět ke snížení možnosti šíření nákazy, ale také usnadnit bezpečné cestování. Otestovat se mohou nejen samotní cestující, ale také široká veřejnost.

Na celém letišti je nyní zavedena celá řada zvýšených hygienických opatření, které by mohli běžné cestující překvapit. Probíhá tu zvýšená dezinfekce všech frekventovaných prostor, například odletových gatů. “Na odbavovacích a informačních přepážkách jsme nainstalovali průhledná plexiskla, která tvoří ochrannou bariéru mezi cestujícím a pracovníkem odbavení. Velmi odpovědně letiště přistupuje také k edukaci všech svých zaměstnanců i cestujících. Cestující ke svému odbavení na let mohou také využít online aplikace a samoobslužná zařízení,” připomíná mluvčí pražského letiště.

Roste počet linek

Na Letišti Václava Havla Praha pokračuje návrat pravidelných leteckých linek do provozu. První červencový týden došlo k obnovení leteckých spojení do celkem 34 destinací. Na dalších již dříve obnovených destinacích bude spojení posíleno.

“Se začátkem července bude mít Letiště Václava Havla Praha obnovený provoz do celkem 57 destinací. Mezi nimi jsou také dvě dálkové destinace, 29 vytipovaných klíčových destinací, jako je Londýn, Paříž, Amsterdam, Barcelona nebo Frankfurt a nově také několik dovolenkových destinací, jako Rhodos, Kos, Korfu, Mallorka nebo Tenerife,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha.

Provoz do dalších destinací dopravci budou obnovovat podle očekávání také v průběhu července, kdy by mělo dojít například k obnovení linek do Benátek, Milána, Neapole, Rigy nebo Varny.