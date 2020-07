Okruh, který čítá 16 místností, návštěvníka provede historií samotného zámku i rodu Valdštejnů, kteří tu až do 2. světové války sídlili. „Po zakoupení vstupenky bude na každém, kolik času tu stráví a kolik informací si odnese,“ říká Petr Hozák, ředitel organizace Kultura Doksy, která zámek spravuje.

Návštěvník může zavítat do kina, nasadit sluchátka a nahlédnout do multimediálních kukátek, na tabletu si prohlédnout Valdštejnskou knihovnu, zvěčnit se před fotostěnou nebo za zvuku dobové hudby malovat na digitální plátno. „Inspirovali jsme se u našeho německého partnera, města Bad Muskau, kde podobně moderně historický okruh na svém zámku také mají,“ dodává Hozák.

Nové technologie doplňují repliky dobového nábytku. Postarala se o ně firma Mirland z Bělé pod Bezdězem, stejně jako o zřejmě nejkrásnější místnost na zámku, Grafický kabinet. Jeho originál s 360 rytinami barokních umělců z 18. století byl donedávna k vidění na zámku v Zákupech.



Dlouho to vypadalo, že se do Doks vrátí, ministerstvo kultury ale nakonec přesun neschválilo. A tak si u Máchova jezera poradili po svém. Rokokový nábytek či obložení stěn, vše věrné originálu, nechali vyrobit, rytiny zdobí stěny v podobě tapet a jednotlivé obrázky si mohou lidé navíc najít a zvětšit také na obrazovce a detailně je prozkoumat.

Ukázka z nového prohlídkového okruhu

Zdroj: Deník/Adéla Kreminová

I konzervativnější návštěvníci, kteří rádi nakouknou do vitrín, si na dokském zámku přijdou na své. K vidění tu jsou například lovecké předměty z doby Valdštejnů, které zapůjčilo Muzeum Mladoboleslavska a Muzeum myslivosti v Ohradě.

Prohlídkový okruh vznikal ve spolupráci s Valdštejny z mnichovohradišťské větve rodu. „Čerpali jsme především ze vzpomínek pátera Angela, který se na zámku v roce 1931 narodil a společně se svou sestrou hraběnkou Sofií tu prožil dětství,“ uvádí historička města Renata Mauserová, která historickou část okruhu dávala dohromady dva roky.

Expozice také ukazuje, jak významný byl rod pro rozvoj celé oblasti. Valdštejnové se zasadili o stavbu železnice, rozvoj turistického ruchu a svým způsobem stáli i u zrodu Škodových závodů. Pozdějšího zakladatele závodů Emila Škodu přijali jako ředitele pro své železárny. Když se později už tomuto průmyslu nechtěli věnovat, v roce 1869 mu továrnu prodali,“ prozrazuje Mauserová.

Zámek mohou lidé navštívit každý den. Kromě komentovaných prohlídek budou během prázdnin probíhat i divadelní prohlídky, kterými budou po večerech provázet sami Valdštejnové v podání Divadýlka na dlani. Další ze speciálních večerních prohlídek se konají 16. července.

Prohlídkový okruh, který stál necelých 10 milionů korun, ještě čeká na část vybavení, jehož výrobu zbrzdila epidemie koronaviru. Jeho otevřením však práce na zámku nekončí. V plánu jsou další opravy střechy, fasáda a na úpravy čeká také zahrada, kde by v budoucnu mělo být opět jezírko. „Máme podanou žádost o dotaci na opravu kašny a okolí nebo na venkovní amfiteátr při západním křídle. Chystáme také otevřít kavárnu u vstupu do areálu nebo vydláždit nádvoří a cesty, čímž se přiblížíme tomu, jak to tu vypadalo za dob Valdštejnů,“ dodává starostka města Eva Burešová.

Zámek ze 16. století byl barokně přestavěn a rozšířen rodem Valdštejnů, kteří jej vlastnili do roku 1945. Na počátku 20. století jej zmodernizovali, neboť si ho vybrali za své rodinné sídlo. Po 2. světové válce byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a Valdštejnové museli odejít ze země. Zámek poté vlastnilo ministerstvo obrany, které sem umístilo vojenské výzkumné středisko. V letech 1963 – 2012 zde sídlilo zemědělské učiliště s internátem.

Inspirací pro interaktivní okruh se stal zámek v německém městě Bad Muskau, se kterým Doksy získaly na rekonstrukci památky dotaci z Evropské unie. K Máchovu jezeru zamířilo 41 milionů korun. Díky dalším dotacím i investicím z vlastního rozpočtu mohlo město, které zámek získalo v roce 2015 od Libereckého kraje, opravit zhruba třetinu památky. Celkový účet se zatím pohybuje kolem 89 milionů, 51 milionů pokryly dotace. Od konce loňského roku v zámku sídlí také knihovna, infocentrum s galerií, Městská knihovna a Muzeum Čtyřlístek.