„Za poslední týden jsme ze tří set pacientů chirurgické ambulance ošetřili sto osmdesát lidí, kteří utrpěli úraz. Nejčastěji se jednalo o zlomeniny, těch bylo čtyřicet. Alarmující je i počet úrazů hlavy, kterých za posledních sedm dní evidujeme dvacet tři. Většina ošetřených osob naštěstí měla v době úrazu helmu, která prakticky vždy snižuje riziko závažného poranění,“ uvedl primář ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí Jozef Janošec.

Mezi pacienty převažovali dospělí. Většina úrazů byla naštěstí lehkého charakteru a pacienti tak mohli být po ošetření propuštěni domů. Hospitalizace pro úraz byla nutná v deseti případech.

V letním období každoročně stoupá počet ošetřených úrazů v souvislosti se sportem i zdánlivě nenáročnými rekreačními aktivitami. Převládajícími poraněními jsou tržné rány, pohmožděniny, poranění končetin od vykloubenin po zlomeniny, ale i úrazy hlavy.

„Nejčastější příčinou je přecenění vlastních sil nebo podcenění rizika a podmínek v dané situaci. Lidé často například neodhadnou, nakolik je daný terén vhodný pro turistiku, nakolik spolehlivé je jejich kolo, nebo třeba kolik energie a sil ještě mají,“ varuje Jozef Janošec.

Samostatnou kapitolou je alkohol, který je nebezpečný při jízdě na kole, pobytu ve vodě i všech dalších sportovních aktivitách. Zhoršuje koordinaci a zpomaluje rychlost reakcí.