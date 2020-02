Boj proti zpoplatnění lednického zámeckého parku pokračuje. Vedení Lednice připravuje petici. K dispozici bude na internetu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Veronika Schallenbergerová

Nesouhlasím, aby občané České republiky museli za procházku parkem platit. Těmito slovy zdůvodnil lednický místostarosta Lukáš Dora záměr zhotovit petici proti zpoplatnění vstupu do lednického zámeckého parku. K dispozici by měla být již brzy v internetové verzi. To proto, aby ji mohli podepsat i lidé z různých koutů země. „Momentálně zjišťujeme, co vše je potřeba splnit tak, aby petici musel projednat a zabývat se jí petiční výbor. Spustíme ji v tom správném okamžiku. Zatím totiž stále nevěřím a neumím si představit, že se skutečně platit bude, že to půjde tak rychle,“ řekl Dora.