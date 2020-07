„Stezka dožívá, některá nosná zařízení jsou už nebezpečná. Přívalový déšť poškodil i další části stezky, takže opravy bez kompletní rekonstrukce nemají smysl. Proto je nyní tato cesta pro veřejnost uzavřená,“ potvrdila místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.

Naučná stezka pod Zelenou horou má dvě části. „Uzavřený je okruh okolo Konventského rybníka. Okruh vedoucí okolo Bránského rybníka zůstává v provozu. Upozorňujeme turisty, aby ke Konventskému rybníku nechodili,“ sdělil pracovník žďárského informačního centra Václav Košťál.

Přestože město stále připomíná turistům i místním, že je naučná stezka zavřená, lidé na ni i nadále vstupují. „Občas tam chodím, pásku zakazující vstup někdo strhl, takže průchod je volný. A je to tam moc hezké. Vím, že by se tam chodit nemělo, ale přesto mi to nedá,“ přiznal David ze Žďáru nad Sázavou, který nechtěl prozradit své příjmení.

Podle vedení Žďáru prakticky zamezit vstupu nejde. „Nemůžeme tam natáhnout dráty nebo jinak zamezit lidem, aby na stezku nechodili, ale vstupují tam na vlastní nebezpečí,“ podotkla místostarostka.

Dřevěná konstrukce stezky okolo Konventského rybníka odolává tamním ne právě příznivým klimatickým podmínkám už od roku 2008.

Úspěšná žádost o dotaci

Město začalo v roce 2017 připravovat obnovu. „Žádali jsme o dotaci, což se nám podařilo. Náklady na opravu stezky jsou 5,7 milionů korun. Dotace je 4,8 milionů,“ přiblížila Řezníčková.

Chodníky, stejně jako vyhlídková mola a most, byly původně vyrobeny ze smrkového dřeva. Tento materiál se ale neosvědčil a projektant prosto sáhl po změně. „Bude použito dřevo dubové a modřínové. Zrekonstruovaný bude most a obnoveny budou i mlatové úseky. Celá stezka bude nová,“ konstatovala Řezníčková s tím, že v letošním roce město vybere dodavatele stavby a práce začnou v následujícím. „Do té doby bude stezka uzavřená,“ znovu připomenula starostka.

Trasa pro pěší vedoucí okolo Konventského rybníka bude obnovena v současném rozsahu, s žádnou změnou město nepočítá. Z původního záměru, že bude naučná trasa rozšířena o další úsek, nakonec sešlo. „Chráněná krajinná oblast nám k tomu nedala souhlas,“ vysvětlila místostarostka.