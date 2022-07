Zvlášť nepříjemné to bylo po celodenním cestování a dvou několikahodinových letech proložených dlouhým čekáním. Novák i jeho společníci si totiž cestu takto neplánovaně prodloužili nejméně o půldruhé hodiny. Tak dlouho trvalo vysvětlování, než si mohli jet konečně odpočinout do hotelu. Nejprve musel dlouhé minuty zjišťovat, proč mu na rozdíl od jeho společníků z útrob letiště nepřijel kufr.

Pokud se pražský cestovatel opět vydá na cestu s nožem, tak nanejvýš s malou rybičkou na loupání ovoce. „Ta by jim snad nemusela vadit,“ konstatoval Novák. Stačilo by přitom podle něj, kdyby jej letecké společnosti o takových předpisech informovaly již před odletem.

S doporučeními, jak se vybavit na cesty, přicházejí na začátku dovolaných i cestovní kanceláře. Důležité je podle nich mít zejména platný pas, a to do některých středomořských destinací s platností alespoň půl roku po návratu z cesty. S pouhou „občankou“ si už kupříkladu také po brexitu nevystačíte při cestách do Británie.

Rozdělit a uzamknout

Dále je třeba důkladně rozvážit, co zabalit do kufru a co do příručního zavazadla. „Tam patří cennosti, nezbytné léky, veškerá elektronika, tedy například tablety i notebooky, ale také powerbanky, náhradní baterie nebo elektronické cigarety,“ uvedla mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková. Nepříjemné překvapení by na letišti čekalo turisty, kteří by se vybavili zavazadlem rozměrnějším či těžším, než povolují limity letecké společnosti.

Zavazadla je třeba označit visačkou s kontakty na majitele. Doporučuje se uzavřít je speciálním TSA zámkem. „Je označený symbolem červeného diamantu a odpovídá bezpečnostním předpisům na letišti,“ podotkla Pavlíková.

Takový zámek je opatřen kódem a dokáže kufr uzavřít, neboť projde oběma jezdci na zipu zavazadla. Pokud letištní kontrole nebude stačit prohlídka přes skener, nebude jej otvírat násilím. Má totiž k dispozici univerzální klíček, který ale mohou využívat právě pouze kontroloři.

Pokud jste na cestu dobře připraveni, pamatujte ještě na další důležité pravidlo. Na místě je před odletem potřeba být s dostatečnou časovou rezervou, abyste všechno stihli. „Na letiště je třeba se dostavit alespoň dvě až tři hodiny před odletem, ať je dostatek času na odbavení a pasovou a bezpečnostní kontrolu,“ vysvětlila Pavlíková.

Pokud budou mít cestovatelé smůlu, čeká je na letišti ještě delší pobyt. Letiště i letecké společnosti totiž v koronavirových dobách propustily řadu zaměstnanců, a znovu nabrat náhradu není snadné. Zbylí zaměstnanci tak všechny cestující dostatečně rychle a s přiměřeným komfortem obsloužit často nedokážou. Například jako tento pátek, kdy se zdržení na Letišti Václava Havla a dalších evropských letištích znásobilo kvůli výpadku odbavovacího systému.

Na co je třeba dát si při cestování letadlem pozor:



- předem si zkontrolujte cestovní doklady



- zjistěte si na webu ministerstva zahraničních věcí, jaká případná protipandemická opatření platí v cílové zemi, a zajistěte si potřebné vybavení (např. roušky či respirátory)



- na letišti buďte alespoň 2,5 hodiny před odletem na cestě po Evropě, tři hodiny před delšími lety



- ihned po příjezdu se odbavte a poté jděte na pasovou a bezpečnostní kontrolují



- pokud cestujete s cizím dítětem, je nutný písemný souhlas rodičů, nejlépe v české i anglické verzi



- veškerá elektronika smí být jen v příručním zavazadle (to se týká i powerbank a lithiových baterií), naopak v něm nesmí být nebezpečné předměty jako nože, nůžky či hořlaviny



- tekutiny a gely mohou být nanejvýš v objemu do 100 mililitrů v průhledném, opakovaně uzavíratelném sáčku