Kolem stanice posedávají nebo se už povalují bezdomovci, postávají tam partičky opilců a různorodých divných týpků, které nechcete potkat. Policistů pomálu, ale o to víc vypitých lahví a někde i střepů, ve vzduchu u vchodu do nádraží nezaměnitelná vůně marihuany. A všude hlavně obrovské množství lidí, kteří vystupují z vlaků, nastupují nebo na vlak čekají.

Prodej letenek dosáhl vrcholu. Potíže v letectví mohou vést k útlumu

Hodně spojů má různá zpoždění, některé nejedou, protože v Hamburku je na hlavní trati částečná výluka. V centrále Deutsche Bahn (DB), neboli Německé železnice, je otevřená třetina přepážek, a tak lidé, kteří potřebují nějakou informaci nebo si koupit jízdenku, čekají desítky minut, než se na ně dostane řada.

Na několika nástupištích, především na těch, kde zastavují rychlovlaky, je pak doslova vřava a tolik lidí, že se nejen nedá nastoupit do vlaku, ale ani dostat se na nástupiště. Přecpané jsou ale i mnohé další vlaky jedoucí do od Hamburku nepříliš vzdálených míst.

Hodně lidí má už na nástupišti nasazené respirátory. Jiní je ještě drží v rukou a nasazují si je až po nástupu do vlaku, kde jsou jako na jednom z mála míst v Německu stále povinné.

52 milionů Němců

„Už aby to skončilo,“ ulevuje si svému muži starší dáma, čekající na vlak do Brém. „Takhle se přece nedá cestovat,“ říká a trochu vyděšeně se dívá na zcela zaplněné nástupiště. Tím, v co postarší dáma doufá, že skončí, je program devítieurové jízdenky (tedy asi za 220 korun) zavedený spolkovou vládou od června do konce srpna. Jízdenka na všechny vlaky, tramvaje a autobusy po Německu měla platnost měsíc od zakoupení a bylo s ní možné cestovat druhou třídou. Dala se koupit přes internet nebo v prodejních automatech či pokladnách na nádražích.

Jezdit za nákupy do Německa se pořád vyplatí. I v době zdražování

Byla nepřenosná, takže si ji člověk musel podepsata v případě nutnosti se musel prokázat občanským průkazem nebo pasem. Protože Německo muselo dodržet evropská pravidla, která nedovolují upřednostnění vlastních občanů před občany jiných zemí EU, platila jízdenka pro Němce i cizince.

Podle studie zveřejněné Sdružením německých dopravců (VDV) si devítieurovou jízdenku zakoupilo asi 52 milionů Němců, z toho bylo asi 20 procent těch, kteří do té doby veřejnou dopravu nepoužívali. Podle studie snížila jízdenka emise skleníkových plynů v rozsahu, které vyprodukuje Brno. Omezila i tlak na růst inflace a pomohla nízkopříjmovým domácnostem prožít příjemněji prázdniny.

„Obliba jízdenek za 9 eur byla obrovská a její pozitivní vliv na řešení klimatických změn je prokazatelný,“ tvrdí studie.

Cestovní socialismus

Rubem mince bylo extrémní zvýšení počtu cestujících především v dopravních špičkách, na které zvláště dráhy nebyly často schopny reagovat. „Kdyby byly Deutsche Bahn v dobrém stavu, tak by i devítieurovou jízdenku zvládly. Problém je, že na tom nebyly moc dobře ani před tímto programem,“ říká padesátník Keno z Berlína. „Byl to takový cestovní socialismus. Skoro zadarmo, ale často i s tomu odpovídající kvalitou,“ dodává.

Cesta jako do Bradavic. Nejkrásnější železniční tratě nabízí dechberoucí výhledy

Já na základě vlastní zkušenosti mohu říci, jak kdy. Pokud člověk necestoval ve špičkách a na vytížených tratích, měl velmi slušný standard DB téměř zadarmo. Zároveň ale přišel o jistotu, že si ve vlaku sedne, nebo že se do něj vůbec dostane. „Byl to zatím vůbec nejlepší nápad,“ pochvaluje si ale devítieurovou jízdenku kancléř Olaf Scholz.

V neděli německá vláda oznámila, že program bude v pozměněné podobě pokračovat.