Žádné formuláře. Od soboty se ruší opatření pro příjezd do Česka ze zahraničí

ČTK

Od soboty budou zrušena veškerá protikoronavirová opatření pro příjezd do České republiky po předchozím pobytu v zahraničí. Na webu to oznámilo ministerstvo zahraničních věcí, vyplývá to také z dokumentu o zrušení opatření ministerstva zdravotnictví.

Letiště Václava Havla v Ruzyni. Ilustrační foto. | Foto: ČTK