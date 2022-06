Mončičáci, síťovky, céčka, emgetonky. Muzeum ukazuje, co měl každý doma

Zpět do 70. a 80. let se mohou ponořit návštěvníci v nově otevřeném Retro Muzeu v Praze. Nabízí 12 tisíc předmětů z doby, kdy československé pokojíčky ovládali mončičáci, nákup se nosil v síťovkách a z černobílé přenosné televize značky Tesla až do umakartových jader koupelen přicházela Majdalenka, Apolenka s Veronikou.

Retro muzeum v obchodním domě Kotva. | Foto: Deník/Radek Cihla