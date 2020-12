Za pět let si Mrázkovi vybudovali jméno, klientelu i finanční rezervu. A to vše jim v letošním roce zachránilo živnost. Pomohli také pronajímatel a město.

„Nechci si stěžovat, je to strašná doba a jsme vůbec rádi, že žijeme. S nájemníkem máme naštěstí dobré vztahy, takže nám poskytl úlevu. Nejlepší a nejrychlejší pomoc přišla od města – jednorázové příspěvky, jak mě, tak manželovi, protože podnikání máme rozdělené, dorazily v podstatě okamžitě,“ těší Zdeňku Mrázkovou, podle níž naopak od státu nedorazilo vyjma „pár drobných“ za nájem v první vlně nic. Naopak žádost se jí třikrát vrátila zpět pro administrativní nedostatky.

Velkou vzpruhou pro Mrázkovy a Slunce byli hosté restaurace, klienti penzionu a sportovci, kteří do tamní tělocvičny chodí hrávat badminton. „Podporovali nás od začátku do konce, ať bylo teplo, nebo zima, chodili. V první vlně to bylo samozřejmě lepší a dalo se lépe přežívat,“ soudí paní Zdeňka, kterou potěšila také slova podpory a přívětivost hostů. Někteří podle ní dokonce zcela přestali vařit doma a chodili si pro jídlo do výdejního okénka, které na nekrátký čas Mrázkovým zachraňovalo celou živnost.

„Lidé si kupovali také permanentky na badminton, i když byl zavřený, abychom měli aspoň nějaké penízky. A teď pomalu začínají chodit, než se nejspíše znovu zavře,“ předpokládá provozovatelka tělocvičny, která se snadnou výměnou podlahy stává tanečním parketem. „Pořádáme tam každoročně pořádat plesy, ale vypadá to, že začátkem příštího roku žádné nebudou, všichni je ruší a přesouvají na pozdější část roku.“

Cíl: zachovat tým!

Všechny rezervace museli Mrázkovi – a hned dvakrát – zrušit ze dne na den i v penzionu. „Vláda nařídila, že můžeme ubytovávat jen lidi jezdící za prací, nikoliv rekreačně. Navíc na plánované a zrušené Coloursy jsme měli původně plno. Najednou nic. I přes všechna omezení bylo a je naším cílem ponechat si všechny zaměstnance a zachovat si celistvý tým,“ podotýká Zdeňka Mrázková, která s manželem Petrem nyní těží z toho, že jsou spořiví, a obě krizová období tak přečkali i díky úsporám. „Vůbec ale nevíme, co bude dál, jestli se to bude stále opakovat.