Zdroj: DeníkS tím, jak se pracuje v IT oblasti v době koronaviru, Deník seznámil Martin Grossmann, který pracuje jako technická podpora ve firmě Verizon Czech. Společnost se sídlem ve Spojených státech každý den za pomoci svých globálních počítačových sítí a telekomunikačních technologií propojuje miliony lidí, firem a komunit z celého světa.

Náplní ostravského týmu je správa provozu, což znamená péči o technologie, které zákazníkům Verizonu pomáhají při jejich podnikání.

Další pobočka Verizonu v České republice je v Praze. Obě skupiny pracují "v zákulisí" a pomáhají zákazníkům společnosti provozovat a udržovat jejich sítě a připojená zařízení. Jako součást globálního týmu také navrhují a provozují vlastní modely infrastruktury pro klienty.

Kontrola a řešení potíží

„Vystudoval jsem aplikovanou fyziku na Slezské univerzitě v Opavě. Momentálně bydlím v Opavě a od února roku 2020, pracuji pro společnost Verizon Czech s.r.o. na pozici síťového inženýra. Náplní mojí práce, je vzdálená kontrola sítových zařízení po světě a řešení potíží s tím spojených. Řekl bych, že množství práce kolísá, ale zaznamenali jsme nárůst požadavků ze strany zákazníků spojených s podporou jejich práce z domova v době covidové pandemie,“ vysvětlil Martin.

Problémem nástupu koronaviru do oblasti IT byly zvyšující se nároky na kvalitu a kapacitu sítí. „V současnosti všechny globální funkce pracují vzdáleně z domova a to vyžaduje požadavky na nové nástroje podporující spolupráci a tím i větší nároky na kapacitu našich sítí. Zároveň bylo potřeba řešit zvýšené požadavky na jejich bezpečnost,“ doplnil.

Firma, dle Martina, reagovala na koronavirovou epidemii flexibilně. „Z mého pohledu na to firma zareagovala poměrně rychle. V první fázi jsme byli rozděleni na dvě skupiny pracující odděleně. Po zhoršení situace nám firma poskytla notebooky a potřebné vybavení pro práci z domova,“ přiblížil.

Home office trochu jinak

Práce na home office nebyla ve firmě dříve obvyklá. „Bezpečnost zaměstnanců společnosti Verizon byla od začátku pandemie prioritou a proto všichni zaměstnanci nyní pracují z domova i když to nebylo dříve zvykem. Práce z domova bude pokračovat dokud návrat do kanceláře nebude zcela bezpečný,“ vysvětlil přístup svého zaměstnavatele.

Češi si z pohledu Martina vedou v IT oblasti dobře.

„Dle mého pohledu jsou na tom Češi velmi dobře. Celkově to dokazuje fakt, že hodně zahraničních IT firem má v České republice své pobočky a využívají naši kvalitní práci,“ dodal.

Jako informační technik potřebuje pro kvalitní výkon své profese i odpočinek v podobě volnočasových aktivit. „V současnosti je náročné aktivně odpočívat, ale když to šlo hrával jsem každý týden squash, provozoval výlety do přírody a mým koníčkem je i střelba. V době kororonaviru si čistím hlavu také sledováním seriálů," zakončil Martin Grossmann.