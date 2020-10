Společnost Heimstaden předala Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové 50 kusů vyřazených počítačů. Škola je využije v rámci praktické výuky studentů v oboru Informační technologie – Ky-bernetická bezpečnost. Jde o první takový projekt mezi orlov-skou střední školou a společností Heimstaden.

Generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj. Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Cílem studia IT je dát studentovi možnost udělat si základní představu v oblasti výpočetní techniky tak, aby se v ní mohl v budoucnu více rozvíjet. Od aktuálního školního roku má škola nové studijní plány, které by studenty měly více směřovat do praktických dovedností a kybernetické bezpečnosti.