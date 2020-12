1. Místo na Jávu na Valašsko

Na cesty do exotických zemí si asi budeme muset chvilku počkat. Chcete-li však potěšit ně-koho blízkého a dopřát mu relaxaci v krásném prostředí, a navíc i s trochou té exotiky, pře-kvapte ho poukazem do Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích na Valašsku. Zdejší wellness je totiž vyhlášené svými špičkovými službami, k nimž patří i exotické masáže prová-děné rodilými maséry a masérkami z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie. „Nově letos přibyly do nabídky i jávské masáže v provedení masérek z Jávy. Za vyzkoušení určitě stojí i Sumatra masáž, ale také terapie vulkanickými kameny nebo vysoce účinná reflexologie no-hou,“ doporučuje Martina Žáčková z Resortu Valachy. Více na www.lanterna.cz.

2. Budoucnost je v pohybu

Pro každého, kdo se rád hýbe a zajímá o zdravý životní styl, bude vítaným dárkem možnost rozšířit si znalosti a dovednosti v některém z rekvalifikačních kurzů, které už od roku 1997 pořádá Škola fitness profesionálů Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz. A záleží jen na obdarovaném, zda nabyté vědomosti využije pouze pro vlastní sebevzdělávání, nebo si na ab-solvování kurzu založí novou pracovní kariéru. „Na rekvalifikační kurz Instruktor základních pohybových aktivit dětí a mládeže a Instruktor skupinových forem cvičení máme dokonce ak-reditaci mezinárodní společnosti EuropeActive, což je nejvyšší možné uznání kvality vzdělá-vacího systému v oblasti fitness v Evropě,“ upozorňuje Jana Havrdová, prezidentka FISAF.cz. Více na www.fisaf.cz.

3. Hurá do vody!

Vzpomínají vaše děti doteď na léto, které strávily s kamarády řáděním v bazénu? Překvapte je poukazem na kurz plavání, který jim přinese nejen další zábavu a ledacos je naučí, ale v nepo-slední řadě zlepší i jejich imunitu. Při výběru bazénu ovšem určitě vsaďte na skutečné profesi-onály – poznáte je podle mnoha let zkušeností s vedením dětských kurzů plavání, certifiká-tech o kvalitě vody, ale hlavně podle laskavého a vstřícného přístupu k dětem. „Děti pohyb ve vodě přirozeně milují a je jen na nás – dospělých – abychom je v tomto pocitu utvrzovali, učili je zásadám správného plavání a zároveň jim vštěpovali pravidla, díky nimž bude jejich pohyb ve vodě vždycky bezpečný,“ doporučuje zkušená trenérka Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík. Více na www.juklik.cz.

4. Video pro každý den

Přemýšlíte, čím potěšit prarodiče, kteří tráví kvůli pandemii mnoho času v izolaci a oproti dří-vějšku se hýbou jen minimálně? Dopřejte jim možnost rozhýbat tělo každý den podle názor-ného 15minutového videa, které obsahuje 3 účinné cviky vycházející z metody FitPainFree. „Podstatou této metody je naučit každý sval, aby správně fungoval, a tělo pracovalo tak, jak má. Dá se tak s velmi dobrými výsledky bojovat proti bolestem a ochabování svalů, a dostat tělo zase rychle do rovnováhy,“ říká zkušená lektorka Hana Toufarová. Právě ona se stala nadšenou propagátorkou nové cvičební metody poté, kdy se díky ní zbavila mnohaleté chro-nické bolesti ramen, na kterou nic jiného nezabíralo. K balíčku 5 videí na každý pracovní den, z nichž každé obsahuje 3 cviky, získáte jako bonus 15minutovou konzultaci s lídrem metody FitPainFree. Více ZDE.

5. Naučit se fotit jako profík

Máte doma někoho, kdo rád fotí, ale není se svými fotkami úplně spokojený? Máme pro vás tip – pošlete ho na unikátní kurz focení, kde se bude moct přiučit trikům a fíglům od profesio-nálního fotografa a vítěze Czech Press Photo Jana Rybáře. Tento kurz probíhá nepřetržitě už 9 let a je jedinečný tím, že je veskrze praktický. Jan Rybář naučí během jednoho dne, tedy šesti intenzivních hodin, účastníky kurzu „tajným trikům“ a ukáže jim osvědčené postupy při pro-fesionálním fotografování, a to v romantickém prostředí pražské náplavky a okolních parků. „Pro ty, kdo to na kurz nestíhají, je k dispozici nový web iFotografování.cz, kde si můžete v klidu zhlédnout spoustu návodných videí od toho, jak vybrat fotoaparát, jak ho nastavit a ovládat, až po velký návod plný praktických rad, jak skutečně skvěle fotit,“ vzkazuje Jan Ry-bář, vítěz Czech Press Photo a šéfredaktor webu www.Fotoguru.cz. Více na www.amaze.cz.

6. …a šup s ním do tělocvičny

Děti potřebují pohyb odmalička. Dejte jim ho jako dárek a vyšlete je do profesionální dětské tělocvičny. Budou nadšené a jen těžko je dostanete domů. Profesionální dětské tělocvičny mají totiž spoustu předností – hlavně jsou určené pouze dětem, a tomu je přizpůsobené i jejich vybavení a cvičební nářadí, mezi které patří dětské gymnastické kladiny, bradla, žebřiny, trampolíny, zábavné barevné a měkké cvičební prvky či horolezecká stěna. „U profesionál-ních dětských tělocvičen si můžete být zároveň jisti kvalitní metodikou výuky, zábavnou for-mou cvičení, malými skupinkami cvičenců, individuálním přístupem a zkušenými lektory a lektorkami,“ říká Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey´s Gym. Více na www.monkeysgym.cz.

7. Svedu to na tebe

Nová kniha novinářky a spisovatelky Lucie Šilhové Svedu to na tebe nese podtitul O smělých ženách mého nesmělého muže a potěší hlavně ženy, které mají rády lehký humor. Lucie je au-torka vtipných sloupků a povinnosti na ni stojí frontu, ale ona ví, jak v tom plavat a na koho co hodit. Ostře nabroušené texty nejen pobaví, ale také inspirují k tomu, abyste ovládly (a pří-padní muži čtenáři poznali) všech osm zbraní zkušené ženy: grácii dámy, cynismus manželky, oddanost dcery, píli hospodyňky, nadhled matky, sebevědomí femme fatale, urputnost kaza-telky i nevypočitatelnost kalamity. K dostání ve všech dobrých knihkupectvích.

8. Darujte ohňostroj tance, hudby a fantazie od 420PEOPLE

Představení tanečního souboru 420PEOPLE pod vedením choreografa a tanečníka Václava Kuneše patří mezi ta, na která se nezapomíná. Dopřejte jedinečný zážitek i svým blízkým!

Výjimečné hudebně-taneční představení PANTHERA se inspirovalo slavným bestsellerem Sapiens a pojednává o úchvatném a zároveň děsivém osudu lidstva.

V představení THE WATCHER se taneční soubor 420PEOPLE spojil s úspěšnou rockovou

kapelou Please The Trees a výsledkem je podmanivá show plná tance a hudby.

Na dny 18. a 19. 1. 2021 pak připadá premiéra představení OHNĚ STROJE v pražském diva-dle La Fabrika, ve kterém se soubor 420PEOPLE už podruhé spojil s francouzsko-českou he-rečkou Chantal Poullain. Choreograf Václav Kuneš se nechal volně inspirovat vyprávěním Chantal Poullain a prostřednictvím knihy „Z ulice do ringu“ i rozhovory americké choreogra-fické legendy Twyly Tharp se slavným trenérem boxu Teddy Atlasem. Více informací na www.420people.org.

9. Splňte (si) sen o polární záři

Aurora borealis je jedinečný přírodní úkaz, který se za určitých podmínek objevuje na večer-ním č i nočním nebi v oblastech okolo polárního kruhu. „Spatřit polární záři je snem mnoha lidí, proto cesty za jejím pozorováním a fotografováním pořádáme téměř třicet let. Nejčastěji míříme do Finska, na Lofoty, na Island a do Švédska. I v těchto zemích se podmínky pro ces-tování kvůli koronavirové pandemii neustále mění, ale předpokládáme, že minimálně do Švédska a Finska za polární září vyrazíme, a to v únoru a březnu, kdy je zde její výskyt nej-pravděpodobnější. Každý, kdo měl možnost spatřit tohle fascinující vesmírné divadlo, potvrdí, že je to zážitek na celý život,“ říká Petr Burian z CK Periscope Skandinávie. Více na www.skandinavie.cz.

Zuzana Rybářová