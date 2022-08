Akce se konala 27. července odpoledne v městské části Havířov-Šumbark a jejím hlavním cílem bylo zapojit děti do úklidu nepořádku ve dvorových částech mezi domy. Odpadky a vůbec vše nepotřebné - to samozřejmě nepatří do míst, kde si hrají děti. Konečným záměrem však bylo nejen úklidem veřejného prostranství přispět ke zlepšení prostředí obyvatel žijících v této lokalitě, ale také dětem vysvětlit, proč je důležité udržovat čistotu a pořádek.