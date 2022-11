Nejstarší z mostů, cihlový, byl postaven v letech 1844 až 1846 v rámci výstavby jednokolejné železniční trati, spojující Vídeň s Haličí. Most má 32 oblouků a dosahoval celkové délky 448,5 metru.

Jeho nejvyšší oblouk měl světlou výšku 11,38 metru a stavba si ve své době, vzhledem k mimořádné technické náročnosti, vyžádala 20 lidských životů z řad nádeníků.

Druhý, kamenný most, rovněž s 32 oblouky, následoval v roce 1873, kdy se železniční trať zdvojkolejnila. Stavbu třetího, betonového mostu s 30 klenbami přerušil začátek 1. světové války a o něco později se v ní pokračovalo s využitím stovek italských a ruských válečných zajatců.

Po válce však byl betonový most zakonzervován a dokončit se jej podařilo, v očekávání dalšího válečného konfliktu, až v letech 1936 až 1939.

Nejstarší z viaduktů se v roce 2004 přestal používat pro železniční dopravu a poté, co byl celý železniční most prohlášen za kulturní památku, prošel cihlový most rekonstrukcí, která zabránila jeho dalšímu poškození zatékající vodou.

K viaduktům lze dojít po modré turistické značce od nádraží v Hranicích (směr Lipník nad Bečvou), nebo po červené značce (směr Potštát). Vede kolem nich také cyklotrasa.

Zdroj: Infocentrum Hranice

