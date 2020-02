Chod bohumínského sportovního spolku 1. SC Bohumín 98, specializujícího se na halové aktivity, podpořila na sklonku loňského roku také Skupina ČEZ. Úspěšnému sportovnímu klubu, který sdružuje házenkářky, florbalisty, vyznavače frisbee i tanečníky, přispěli energetici 50 tisíc korun a stali se tak jedním z jeho nejvýznamnějších partnerů.

ČEZ podporuje aktivity bohumínské radnice a místních spolků pravidelně – v minulých letech přispěl například na nasvícení několika Oranžových přechodů, vybudování zahrady v mateřské škole nebo nové vybavení v domově pro seniory. Další finanční částky jdou pravidelně do podpory sportu a volného času dětí. „Je to pro nás přirozená součást našeho podnikání. Z nedaleké Elektrárny Dětmarovice dodáváme do Bohumína teplo, takže se snažíme být pro město a jeho obyvatele dobrým sousedem,“ řekl obchodní ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Radim Sobotík.

Díky podpoře klub nakoupil pomůcky, které už malí sportovci začali používat. Házenkářský oddíl pořídil děvčatům dostatek kvalitních míčů, florbalisté zase nakoupili branky včetně snižovačů pro nejmladší kategorie. Všichni také začali zařazovat do tréninku i nové balanční a posilovací pomůcky. „Náš klub v tuto chvíli sdružuje skoro tři stovky členů, hlavně se jedná o děti. Snažíme se, aby byl každý oddíl materiálně dobře vybavený, neboť to bývá spolu s aktivními a vyškolenými trenéry základem pro rozvoj talentů. Nesmírně si vážíme toho, že i společnost ČEZ vzala v potaz, že se snažíme o to, aby děti sportovaly s kvalitním náčiním,“ řekl sekretář klubu 1. SC Bohumín 98 Ondřej Veselý.

Po fotbalovém FK Bospor a bohumínském Sokolu se za jednadvacet let působení rozrostl 1. SC Bohumín 98 na třetí nejpočetnější jednotu v rámci města. „Nikdy by takový náš rozmach nebyl možný, pokud by sport tak štědře nepodporovalo zastupitelstvo,“ dodal Ondřej Veselý.

Vedení ovšem nikdy nemělo ve zvyku jen tak s nataženou dlaní čekat na dotace z radnice a dlouhodobě se snaží získávat finance i jinde. „Jsme rádi, že jsme tak byli úspěšní například v Bonagrantu anebo v rámci projektu Podpora regionů při Nadaci ČEZ. Teď navíc byla ještě podpořena i naše žádost na pořízení nového vybavení pro házenkářky a florbalisty v rámci projektu ČEZ – partner 1. SC Bohumín 98, za což vřele děkujeme,“ doplnil Ondřej Veselý.

Vladislav Sobol