Toužíte ochutnat exotické dobroty z oblasti jihovýchodní Asie, ale nemáte čas, chuť, náladu nebo něco jiného na cestu přes půl světa? Nevadí. Dokonce ani nemusíte obrážet asijská bistra ve vašem okolí. Vietnamské letní závitky Nem cuốn zvládnete i doma a budete mít z toho radost vy i vaše bříško.

„Vietnamské letní závitky jsou tak trochu uměleckým dílem a chutnat vám budou nejen v létě, ale po celý rok. Jsou balené v rýžovém papíře, na rozdíl od těch jarních nejsou smažené, a jsou tak ideální svačinkou či zdravou večeří, která je i pastvou pro oči. Můžete si do nich přidat oblíbenou zeleninu, maso nebo třeba mořské plody,” říká šéfkuchař Nguyen Van Binh.

Elitní kuchař Van Binh se podělil nejen o svůj poznatek, ale také o jedinečný recept na vietnamskou dobrotu.

Vietnamské závitky Nem cuốn se zálivkou

Suroviny na závitky (20 ks): 20 rýžových papírů, 1 balení tenkých rýžových nudlí (Bún), sezamový olej, 1 necelá okurka, 1 svazek koriandru, 6 vajec, 60 krevet, ledový salát, 1 mango, pražené arašídy

Suroviny na omáčku: 4 lžíce rybí omáčky, 20 g čerstvého ananasu, 1/2 limetky, 3 lžičky třtinového cukru, 3 stroužky česneku, čerstvá chilli paprička, 250 ml horké vody

Postup přípravy závitků:

1. Všechny vejce rozklepeme do hrníčku, vidličkou je rozšleháme, osolíme a opepříme. Následně je vlijeme na pánev a na mírném plameni opékáme. Omeletu obrátíme a osmažíme i z druhé strany. Hotovou dáme stranou a nakrájíme na nudličky.

2. Mango a okurku oloupeme a nakrájíme na menší, tenké nudličky, salát natrháme na menší kousky.

3. Dáme vařit dva hrnce s vodou. V jednom uvaříme podle návodu nudle, pak je propláchneme studenou vodou a pokapeme olejem, aby se neslepily.

4. Ve druhém hrnci spaříme krevety. Stačí je vařit krátce, aby zrůžověly (syrové jsou šedivé) a poté je vyndáme. Následně je připravíme tak, že nejprve odtrhneme hlavičku a odstraníme končetiny. Směrem od břicha vyloupneme krunýř. Kreveta má pod zády střívko (většinou je vidět už zvenku) a to je potřeba vyndat tak, že nařízneme hřbet do hloubky střívka, což je asi 1–2 mm, to pak vyjmeme a krevetu opláchneme.

5. Na sporák postavíme pánev, nalijeme do ní teplou vodu a necháme ji mírně zahřívat. Měla by být dostatečně horká, ale zároveň bychom se neměli popálit. Do vody položíme na chvíli rýžový papír až změkne, vyndáme ho a rozložíme na pracovní plochu.

6. Suroviny budeme klást na střed rýžového papíru do jedné linie: salát, koriandr, na ně krevety, omeletu, mango, okurku, arašídy a rýžové nudle.

Rada šéfkuchaře Nguyena Van Binha: „Vršek a spodek závitku zahneme směrem k náplni a poté vše zabalíme. Snažíme se závitek trochu utáhnout, aby všechny suroviny dobře držely pohromadě. Hotové závitky vyskládáme na talíř a připravíme si k nim dip či zálivku.”

Zálivka podle šéfkuchaře Nguyena Van Binha: Do misky prolisujeme česnek, přidáme nasekanou chilli papričku, nadrobno nakrájený ananas, cukr, rybí omáčku, šťávu z limetky a kolečka mrkve na ozdobu. Vše zalijeme vroucí vodou, promícháme a necháme chvíli odstát.