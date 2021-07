Náš přispěvatel Jiří Hanzel tentokrát své poutavé snímky doplnil o popis rodinného výletu na beskydský kopec Kozubová. Jak to vypadá za jasného počasí nahoře, můžete vidět v přiložené fotogalerii, za kterou děkujeme.

Výlet na Kozubovou objektivem Jiřího Hanzela. | Foto: Jiří Hanzel

Když mně moje patnáctiletá dcera navrhla, abychom vyrazili na výšlap, potěšilo mne to. Po chvíli přemýšlení, který kopec pokoříme, jsem si vzpomněl na Kozubovou. Byla v tom jistá symbolika, již jednou jsme spolu Kozubovou navštívili, to bylo dceři několik měsíců, Kozubovou zdolala v krosničce na mých zádech. Nyní ji zdolá silami vlastními. Markéta sice navrhla, že by výstup měl probíhat stejně jako před lety, ale to jsem rázně zavrhl. Tak velikou krosnu doma nemáme.