Celkem měří trasa bezmála 18 kilometrů. Vydali se na ní rodiny i jednotlivci, pěšky i na kolech, aby podpořili zdravotníky z havířovské nemocnici. Provozovatelé obou dvou podniků totiž věnovali část svého čtvrtečního výtěžku právě jim.

Ladislav Svatoš absolvoval celou trasu pěšky z Plechárny na Maják a zpět i se svou rodinou. „Děkujeme za takové super akce, z našeho bytu přes Plechárnu až na Maják a zpět jsme ušli krásných 18 km. V dnešním počasí to byla paráda, rádi jsme podpořili dobrou věc," řekl.

Nadšený byl i provozovatel Plechárny Radomír Dian. „Mám radost, že jsme společně dokázali, že umíme táhnout za jeden provaz, všem, kteří přišli a akci podpořili, patří obrovský dík", řekl.

Podle provozovatele Resortu Maják v Soběšovicích Martin Bittnera to byla skvělá akce. „Můj obdiv a poděkování patří všem, kteří celou trasu zvládli, hlavně všem s dětmi, protože bohužel z Havířova do Soběšovic nevede žádná cyklostezka a část trasy se musí absolvovat po hlavní silnici bez chodníku za poměrně velkého provozu. Snad se to do budoucna zlepší", řekl Martin Bittner.

Zelenou trasu chtějí oba dva provozovatelé zopakovat i příští rok na Zelený čtvrtek a vytvořit tak novou tradici. Výtěžek z této akce bude pokaždé věnován na podporu zdravotníků v havířovské nemocnici. Letos každý z provozovatelů věnuje nemocnici částku 3.700 korun, celkem tedy může nemocnice použít 7.400 korun pro nákup speciálních ochranných pomůcek pro zdravotníky v první linii.

Irma Kaňová