„Po nějaké době nám přálo počasí. V posledních letech to hodně bývalo o extrémech – buď bylo příliš vedro, nebo naopak chladno či déšť. Letos sice také sprchlo, ale až když byli všichni v cíli. Co musím vyzdvihnout, byla atmosféra. Přihlížející i sami aktéři byli velmi spokojení a chválili nás, což vždy potěší a je to motivace do další práce,“ shrnul průběh závodu Michal Broda z pořádajícího oddílu TJ Jäkl Karviná.