Děti si užily první krůčky na ledě. Jsou mezi nimi i budoucí hokejisté?

Jak to vypadalo na českotěšínském stadioně při otevřené akci pro děti, nám napsala Petra Nevelöšová. Co my víme - třeba se mezi nimi skutečně vyskytuje budoucí hokejová hvězda!

