Škareda středa aneb Covid-19 nam zabil kamoša.

Fifejdský Ofil. | Foto: Václav Šípoš

„Ty, Ofilu, je Pankraca, venku se to jaksik kaboni a rtuť na těploměře vylezla enem na osmy dilek, tuš ja se ven něchystam. Tak esli chceš pivko, musiš se do konzuma zajsť sam. No a když už tam buděš, tuš kup paru rohlikuv, pul chleba, dva jogurty, ty co mam ja rada!, vajca, maslo, no a cosik pro sebe na večeřu,“ pravila mi moja Ruža ve středu před obědem, vrazila mi do ruky nakupni kabelu, do druhe rušku na pysk a vystrčila mě za dveře.