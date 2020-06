„Ty, Ruža, co poraviš, pujděš se mnu zitra za Lojzkem Na Upadnicu. Jak sem tam minule tak zkysnul, tuš sme časť dřistuv věnovali aji tobě. Něboj, něpomluvil sem tě! Naopak chvalil, jak se mi s tebu fajně žije. No, a on pravil, že čemu tě něpřivedu, že tě dluho něviděl, a že musi posudiť sam, esli sem tě moc něpřechvalil, když sem tvrdil, jak zje štihlunka a krasna…,“ prolomil sem konečně ostych a aji odvahu Ruži tyn vylet Na Upoadnicu navrhnuť. Čekal sem, že vyleti tajak čertik Bertik z krabičky Štěpánky Haničincove, ale všecko bylo inač.

„Iď, ty stary osle. To si musel před tymi chlopami v hospodě hodně blbě dřistať!“ pravila naoko nasraně, ale ja věděl, že je polichocena a tym padem mam vyhrane! Na Upadnicu se pujdě!

„A to se mysliš, že tam včil vlezu a něcham se okukovať tajak jakasik opica v zologicke? Nic takeho! Iď se tam sam! Z Lojzkem se možeme potkať indy a indě,“ vyřknula to, v co sem předtym enem tajně dufal. Ve středu po obidě sem se ji pro istotu ešče raz zeptal či se mnu idě nebo ni, a když odsekla: „Di už, val, val, a něpruď stary osle…!“ opustil sem kvaltem domaci bojiště.

Na Upadnici bylo dusno, bo, jsk sem zistil po paru minutach, u piva se polityka a aji sport robja nejlepši. „Ja vam pravim, že ludě u nas ešče zdaleka něsu tak zrali, tolerantni a hlavně ohleduplni, aby se mohlo už začať žiť bez rušek!“ pravil socan Antek. „Ma pravdu,“ přidal se ku němu černoprdelnik Poldek. „Ale abysem pravdu řeknul, něvim co je lepši. Esli trvať na ruškach či je fakt zrušiť!“ dodal.

„Ja se myslim, že je to kapku brzo. Ludě su, pravda, už tymi omezeňami znaveni, ale na druhe straně mam obavu, že když im kapku povoliš, budu jak urvani z řetěza. Zapomenu na něbezpeči, kere tu ešče furt je, dokaď se něnajdě vakcina či dokoňca lik na teho previta! Ten se može vratiť a ani nebudeme věděť odkundy a jak!“ vrazil se svojski do dišputa Jiřik.

Už už sem odeviral hubu, že tež k temu cosik dřistnu, ale předešel mě Erďa: „Ty, Ofilu, nězapomeň, co chceš řect a poviš nam to přiště. Včil je čas na mě. To se bavily v cukrarně tři robki a jedna pravi: ,Holky, ten můj Franta má tak studená varlata, až jsem se lekla!’ Druhy den pravi druha: ,Zkusila jsem to, a muj Jirka je má také studená!’ Třetí den se zejdu znova a ta třetí má pod okem obrovskeho moncla. ,Co se ti stalo?’ ,Ále, řekla jsem tomu svému, že má stejně studená varlata jako Franta a Jirka!’ Fajne, ni?“

Přidal sem se k usmjate hospodě, ale do smicha mi moc něbylo, bo sem nevěděl, či jim svuj nazor na rozvolněni karanteny vbec kdy řeknu. Bo o tym, esli se zase dostanu k dišputu Na Upadnici, rozhodně moja Ruža. A tak sem na nic něčekal a smětal dom, aby něbyl duvod mě do hospody něpustiť…

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, či kemu se chce, až piše na ofil.ostrava@denik.cz

