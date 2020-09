V patek zme Na Upadnici probrali všecko vrchem spodkem. Začalo to počasim, pak zme přešli na fotbal a s tym zakonitě aji teho previta covid-19.

„No, vime guvno, co nas od něho od uterka 1. zaři vlastně čeka. Včil enem stopro to, že budu povinne rušky na pyskach v hromadne dopravě, na uřadach, u doktora, ve špitale a v lekarnach. Ja sice něchapu, čemu u doktora v čekarně, kaj nas budě maximalně deset, měť rušku musime, ale v obchodach a supermarketach, kaj do sebe ludě vražaju na každym kroku, ni… No nic, až je to jak chce jedinu radosť mam z teho, že se rozvolnil počet fanduv na sportovních podnikach. Na fotbal može až deset tisic a na hokej až pět. Pravda, je to rozdělene do sektoruv a pysk musí byť zakryty, ale už to je pomoc klubum a ulitba nam, co na sport chodime,“ pravil sem, do ztichleho šenka.

„No, sport, politiku aji virus zme probrali, včil su na řadě baby! Stejnak je to divne plemě, ni?! Před svatbu je každa na teho svojiho milučka, ochotňučka a dajna, ale jak se vda, porodi děcko, a naraz jak by sex ani něexistoval,“ obratil dišput na tradični hospodske tema Lojzek. „A temu se ja něženim! Tak mam sex kdy chcu,“ uchichtnul se Jiřik. „Ja, ale kolik ho ve svojim věku potřebuješ a navic kolik tě to stoji…,“ rypnul se Poldek.

„Divil by ses, ale až na paru vyjimek to mam zadara!“ „Kecaš!“ tvrdo pravil Juzek. „Fakt ni! Něvěřili bystě, jak su baby zvědave. Viděl sem kdysik davno taki pornofilm. To byl na vyletni lodi kuchař s obrovskim pyjem. Před jeho kajutu stala fronta bab lačnych to s nim zkusiť. Nic je něodradilo! Ani to, že každa co vyšla z kajuty se držela v rozkroku a řvala, že ju tyn blboň natrhnul… No, a ja už roki použivam taku fintu, že babě, co se mi libi, řeknu, že sem nejlepši v sexu v blizkim i dalekim okoli. Věřtě nebo ni, ale každa chce honem zistiť esli je to pravda!“ smjal se Jiřik už na cele kolo.

„Ja mam ale dojem, že aji cizinky su sexualně čipernějši, než ty naše česke holčičky, co su, jak se zpiva v te pisničce, lautr putički! A zistil sem to dosť brzo. Jak vitě, v dětstvi sem znal isteho Adolfa Řiháčka, povoznika s kobylkami Delu a Julču. Tyn byl za prvni světove s legijami v Rusku. A on nam, malym synkum, s oblibu vykladal, jak byly ty Ruski fortelne zachtivne baby. ,Ona vypila pulitra čerstvo nadojeneho mlika, k temu zjedla velku cibulu, pak se prdla, zapila to vodku a už ležela na pecu a očami pochtivala.’ Sice zme se při tym červenali, ale hltali každe jeho slovo a těšili se, až budeme velci a pojedem do Ruska…“ dal k dobru svoju zkušenosť ze sexem Lojzek.

„Když mluvitě o tym sexe, tuš to raz taka gryfna robka odevřela dveři bytu a tam stal chlop a pravil: ,Nešla byste si zašoustat?´ Baba se lekla a řve na teho svojiho, že ve dveřach stoji chlop a chce s ňu suložiť. Tyn jeji vrazi mezi futra a křikně: ,A po hubě jsi ještě nedostal?´ ,Dostal, ale víckrát jsem si zašoustal!´ Fajne, ni?! dal tradičně k dobru frk Erďa. „No, ja bysem byl kapku aktualni a s tym sexem opatrny. Bo vitě, čemu se nam emertytum doporučuje milovani na schodach? Ni?! Bo když to idě, tuš to idě a když to něidě, tuš se vymluviš, že kdosik idě,“ chtěl sem trumfnuť Erďuv frk, ale chlopi byli k němu loajalni, a na ten muj každy enem tak cosik potichučky zamrmlal. Beztak mě chvalili, ale zasmjať se mohli, ni?!

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil

…a kdo chce, či kemu se chce, až piše na ofil.ostrava@denik.cz