Musim přiznať, že zme v patek u Lojzy doma nevěděli co a jak. Hospoda Na Upadnici zavřena a k Lojzkovi, kaj mě pozval na Jenika chodca (čitej Johny Walker) a dišput, sem moch enem ja, aby nas něbylo vic než povoluje nařizeni vlády, tedy enem dva. Něvim, jak Lojzek zařidil, že jeho Mařa u teho něbyla, ale po venku, jak se može enem za nakupem, ku dochtorovi či na hřbitov, se blunckať enem tak něsmi.

Všechny díly seriálu najdete zde

Ale Mařa je, jak mi pravil Lojzek, vynalezava baba a poradi se s tym. Enem tak do uška mi zašeptal, že šla na drby ku Bebenkove, ale až to něšiřim, aby ju nechtěli z baraka a aji jeho rodiny vyobcovať tajak teho odbornika na covid-19, ale přesto naivniho blboňa, Prymulu z vlady. Přiznam, že to byla taka ponura debata, bo zme se s Lojzkem, s kerym se dycki nazorově sedime skoro stoprocentně, němohli zhodnuť kemu včil věřiť.

„No, Blesk napisal, a přiněs aji fotki, jak idě Prymula z hospody bez ruški. Tuš to je jednoznačně na jeho odpis z vlady, Bo přeci němože kemusik cosik zakazovať a potym se ze svojiho nařizeňa zrobiť prču. To se fakt před celym narodem zněmožnil!“ pravil Lojzek, nalel nam po kelišku whiskey (abyzme pry tyn covid spalili) a když zme polkli, oponoval sem mu: „Zhodneme se přeci na tym, že je Prymula rozumny a vzdělany chlop, ni?! Něchce se mi věřiť,že by enem tak po svojim vystupu v televizi šel do hospody kuť jakesik pikle, či se enem ožrať s tym kmotrem Faltynkem! Schvalně pravim s kmotrem, by tyn velmi zajimavy politik kdysik za soc. dem a hned jak to bylo pto ňho přiznive vlez do ANO, už přived do prusera kajkeho. Stači se spomenuť na ty jeho kompromitujuci hospodske schuzki před poslednimi volbami, či na nědavne schuzki z předsedu ÚHOS kvuliva lobingu a nadržovani jednemu ze žadatelu o kontrolu mikrovlnkami nad prujezdem náklaďaku českjimi dalnicami, nebo na teho jeho povedeneho synka, kery je v pruseru z uplatkami v Brně. Či viš, esli nechtěl zrobiť dobre meno pro předsedu hnuti, keremu už svojimi poslednimi fundovanymi vystupenimi Prymula daval jednoznačně na řiť?!“

„Ofilku, někombinuj, nězje Herkul Poirot ze svojimi šedymi buňkami v mozku. Pro mw je to chuj, kery nahral svojim oponentum tym, že se choval tajak idiot! Navíic je jak maly synek, že něchce rezignovať sam, tajak kdyby na tym postu lpěl… Přitym se teho vzdal už před paru měsicami ze slovami, že když se mu něvěři, idě od valu… Ale viš, Ofilku, tym svojim včilejšim pokleskem, bo inač se to nazvať něda, že ni

enem nasral do vlastniho vladniho hnizda, ale dal do ruki bič všeckim tym, keři na boj s kovidem seru, choďa bez rušek a chlašču na veřejnosti. Viš, ja sem kolikrat takim tym něsmrtelnym teta a strykum, co se mysla, že na nich žadny přihluply vir němože, říkal, až se kromě pyska přikryjiu aji nos, aby měli rušku na zastavce MHD či brali rohliky enem v rukavicach či přes vikslajvantove sački. Oto sem kvuliva napomenuti na zastavce autobusa od jedneho agresivniho ,gentlemana´ malem dostal po pysku. Včil se na to, Lojzečku, fakt vyseru. Až se ludě mezi sebu vybiju, když chcu! Něsu valki, tuš nas musi pan Bůh jaksik vyvraždiť, ni?!!!“ pravil muj hostitel a poožadal mě, abysem zastupil něpřitomneho Erďu a pravil jakisik vtip, kery určitě mam.

„Mam, Lojzečku, mam, ale sem po tych všeckich dnešních kotrmelcach politikuv tak nasrany, že se mi řikať vtipy něchce, promiň!“

Tuš bertě, nebo nechtě ležeť. Ofil …

a kdo chce, či kemu se chce, až piše na ofil.ostrava@denik.cz