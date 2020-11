Dušičkové kukátko: Listopadové svátky zemřelých

Čtenář reportér





První dva listopadové dny jsou v kalendáři vyhrazeny vzpomínce na zemřelé. 1. listopadu je to svátek Všech svatých (svátek zesnulých, kteří už vstoupili do nebe), na nějž následující den navazuje Památka zesnulých neboli Dušičky (svátek zemřelých, kteří se na vstup do nebe připravují v očistci). Oba tyto dny letos proběhly kvůli nouzovému stavu za většího klidu, možná o to více jsme měli možnost na naše blízké zemřelé zavzpomínat a připomenout si hezké chvíle.

Ludmila Vašková: Dušičky, 2014, akvarel, 48 x 34 cm | Foto: B. Vašek