Žáci Gymnázia Františka Živného v Bohumíně Ondřej Lindner, Alex Kubáň a Kryštof Sasoň budou po vítězství v regionálním kole reprezentovat Moravskoslezský kraj v dějepisné soutěži gymnázií pořádané Nadačním fondem Gaudeamus při gymnáziu Cheb.

Žáci bohumínského gymnázia vyhráli dějepisnou soutěž. | Foto: Deník

Tato soutěž je již řadu let významnou událostí středoškolských studentů z České a Slovenské republiky. Podněcuje zájem o historii a poskytuje útočiště mladým nadšencům do dějepisu, aby ukázali své znalosti a vášeň pro studium minulosti. Letos proběhne již 31. ročník, od roku 2014 se vzhledem k velkému zájmu uskutečňuje ve všech 22 krajích ČR a SR krajské kolo, do kterého se zpravidla hlásí 250-330 gymnázií z obou zemí. Družstva ze 75 gymnázií se pak utkají 23. listopadu v Chebu a budou soutěžit ve znalostech evropských dějin mezi lety 1945 až 1975, tedy od Postupimské až po Helsinskou konferenci.

„Dějiny jsou nejen o datech a jménech, ale také o porozumění kontextu a důležitosti těchto událostí v širší perspektivě. Tato soutěž nabízí studentům možnost prozkoumat spletité dějiny 20. století, které zásadně ovlivnily, jak Evropu, tak i celý svět. Soutěžící si nejen memorují prostá fakta, ale také se učí, jak interpretovat a rozumět historickým událostem a procesům,“ říká organizátor soutěže Miroslav Stulák.

Její atraktivnost umocňuje i skutečnost, že do zadávání otázek se zapojují prostřednictvím velkoplošné obrazovky i osobnosti obou republik, umělci, významní lékaři, slavní sportovci aj. Tato významná soutěž chebského gymnázia je připomínkou toho, jak mohou být dějiny inspirací pro budoucnost a jak je důležité uchovávat a sdílet znalosti o minulosti.