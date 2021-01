Je nám velkou ctí podělit se o radostnou zprávu. I přes veškeré obtíže, které pandemický rok 2020 zemědělství přinesl, se podařilo rozšířit standard ZERYA do dalších dvou farem. K české Farmě Bezdínek a slovenské Farmě Kameničany, které úspěšně obhájily certifikaci z loňska, se letos připojily také ZD Haňovice a Farma Kožichovice.

EKO rajčata bez pesticidů | Foto: Archiv Farmy Bezdínek

Certifikovaná bezreziduální (deklarace bez zbytků pesticidů) produkce se v Evropě začala rozvíjet jen několik málo let nazpět ve Španělsku, Francii a okolních zemích. Loni jako první český producent získala certifikaci ZERYA Farma Bezdínek, která pěstuje rajčata a další zeleninu v Dolní Lutyni. První slovenskou farmou, jež se může od minulého roku pyšnit certifikovanou produkcí zeleniny bez pesticidů, pak byly Kameničany. Obě tyto farmy standard ZERYA letos obhájily spolu s balírnami ČEROZ (CZ) a Vita-Zel (SK), a navíc přivítaly do své „bezreziduální“ ZERYA rodiny nové vážené členy – ZD Haňovice a Farmu Kožichovice. Jejich agronomové a agronomky tak zúročili své celoroční úsilí věnované zdárné implementaci ZERYA standardů do svých provozů, aby jejich skleníky mohly nabídnout svou kvalitní zeleninu bez zbytků pesticidů českým zákazníkům.