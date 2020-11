Festival Den poezie v Pobeskydí

Čtenář reportér





Festival Den poezie, co to vlastně je? Od roku 1999 je to každoroční oslava básní, básnířek a básníků. Dva týdny plné kultury se odehrávají pravidelně kolem narozenin velkého romantického básníka K. H. Máchy (16. 11.) ve více než padesáti městech celé České republiky.

Almanach ke Dni poezie 2019, 2020 | Foto: Dajana Zápalková