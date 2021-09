Těšíme na nový školní rok, který snad proběhne bez dalších opatření, a my si budeme moct s našimi studenty užít všech novinek dosytosti.

Informatika a roboti - Změny v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání v oblasti informatiky nám umožnily navýšit hodinovou dotaci na nižším gymnáziu. Můžeme proto věnovat více času důležitým aktivitám vedoucím k informatickému myšlení. Zakoupili jsme řadu robotických vzdělávacích pomůcek – Ozoboty, Lego Mindstorms, M-boty a Vex IQ. Informatika však neznamená jen práci s roboty, nebo dokonce s počítači. Aktivity vedoucí k informatickému myšlení zahrnují také práci s daty, kódování a šifrování informací a modelování reálných situací. Tyto dovednosti plánujeme v informatice učit pomocí tzv. Unplugged aktivit – tedy bez počítače nebo mobilních telefonů. Rozhodli jsme se již letos nasadit výuku do primy (1. ročník osmiletého gymnázia) a postupně ji rozšiřovat i v dalších ročnících. Primáni se tak mohou těšit mimo jiné na pestrou škálu zmíněných Unplugged aktivit a programování s Ozoboty.

Webové stránky - Ke stým narozeninám naší školy jsme se rozhodli učinit významné změny na poli komunikace s veřejností. Konkrétně jsme zmodernizovali grafický design našich webových stránek a zároveň zjednodušili jejich strukturu. Změnu webových stránek jsme provedli v průběhu prázdnin, aby měli všichni možnost se do začátku školního roku s novým vzhledem našeho webu seznámit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.