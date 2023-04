Finále Přeboru škol v orientačním běhu pro děti, školáky a studenty základních a středních škol se ve čtvrtek konalo v Havířově. Podívejte se na reportáž a fotografie, které nám zaslal pan Josef Zajíc. Tímto mu za ně děkujeme.

Jak sportují děti, žáci a studenti. Orientační sport, Havířov, duben 2023. | Foto: Josef Zajíc

Ve čtvrtek 20. dubna 2023, padala ráno v Havířově na hřišti základní školy Karoliny Světlé mlha. To ale nevadilo pořadatelům okresního finále Přeboru škol v orientačním běhu, aby již předem připravili kvalitní závod pro přihlášené děti, žáky základních a studenty středních škol z Havířova a okolí.

O technickou stránku, tedy zmapování terénu, vytištění kvalitní mapy pro orientační sport v měřítku 1 : 4000, stavbu tratí pro vyhlášené kategorie DH 5 - děvčata a chlapci pátých tříd, DH 7 - šesté a sedmé třídy, DH 9 - osmé a deváté třídy a DS, HS - studenti středních škol, se postaral tým pod vedení hlavního rozhodčího Zdeňka Jakobiho z Klubu orientačních sportů Havířov. Veškeré zázemí pro zúčastněné děti připravil učitel ZŠ Karoliny Světlé Mgr. Čestmír Slíva.

Přihlášení závodníci, a bylo jich 295, se sešli z dvanácti základních škol a pěti středních škol z Havířova a okolí. Po pokynech a rozpravě se přemístili rozhodčí, závodnici a jejich vedoucí ke startu. První závodnici vyběhli na tratě svých kategorií v 9:30 hodin. Start probíhal do 10:30 hodin. Pak již závodnic dobíhali do cíle u hřiště školy. Jak šel čas, tak se počasí zlepšovalo, sluníčko se těžce prodíralo mraky. Při vyhodnocení výsledků, nejlepším třem v každé vyhlášené kategorii již svítilo slunce z modré oblohy. Pořadatelé spolu se Střediskem volného času ASTERIX z Havířova jim předali medaile a ceny.

Díky perfektní technice a schopnosti pana Jakobiho byly zveřejněny i výsledky soutěží družstev v kategoriích D5 + H 5, D 7 + H7 + D9 + H9 a kategorií středních škol DS + HS. Závod se zúčastněným líbil. Byli spokojeni. Na dvě otázky: Co Vás vedlo k tomu, že jste se přidal k organizaci a co vedlo děti, k tomu, že na závody přišly, odpověděl pan učitel ze ZŠ Karoliny Světlé.

„Je to dlouholetá, dobrá až výborná spolupráce se členy SKOB Havířov. Sám jsem jim to nabídnul. Vím, že je tady mapa pro OB, tak nebyl důvod proč to neudělat Děti jsme k závodu připravovali, instruoval jsem kolegy učitele s jiných předmětů. Měli jsme nějaké mapové podklady, takže jsme jim ukázali o čem ty závody asi budou. Vybraní se na závody těšili," odpověděl Mgr. Čestmír Slíva.

Okresní finále Přeboru škol je postupový závod na krajské finále Přeboru škol 2023, které se bude konat 11. května 2023 v Ostravě. Podrobnosti zde.