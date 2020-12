Heimstaden vozil zdravotníkům z Fakultní nemocnice Ostrava jídlo třikrát týdně od 25. října. O dva týdny později rozšířil ve stejné intenzitě rozvážku do krajské nemocnice Havířov a krajské nemocnice Karviná-Ráj. Nyní obdaruje pracovníky sociálních služeb v Ostravě, Havířově, Karviné, Petřvaldě a Novém Jičíně. Celkem tak rozdá zboží od svých nájemců v hodnotě půl milionu korun.

„Chceme obdarovat ty, kteří bojovali s nákazou v první linii. Kromě zdravotníků chceme aspoň symbolicky poděkovat pracovníkům sociálních služeb. O to víc, když se mnohdy starají o naše nájemníky,“ říká generální ředitel Heimstaden Jan Rafaj.

V nebytových prostorách Heimstaden sídlí obchůdky s oděvy, obuví, bytovými doplňky, sportovní prodejny, potravinové speciálky, ale také kadeřníci, kosmetičky. Pronajímatel nakoupil od každého obchodníka, který měl v době omezení zavřeno, zboží či služby v hodnotě pěti tisíc korun formou dárkového voucheru. Sociální pracovníci, které určí jejich zřizovatelé, dostanou od Heimstadenu poukázky v celkové hodnotě 380 tisíc.

Vouchery v celkové hodnotě 80 tisíc korun poputují i do dvou krajských zařízení – do petřvaldského Domova Březiny a do Domova Duha v Novém Jičíně. V Petřvaldě je od Heimstadenu v pátek 18.12. v 10 hodin převezme osobně hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. „Věřím, že po tak namáhavých měsících, které lidé v sociálních službách zažívali, je každé gesto solidarity a poděkování velmi důležité. To náročné období bohužel ještě nekončí, takže je rozhodně na místě dát povzbuzení těm, kteří se v nemocnicích a sociálních zařízeních starají o potřebné. Přeji nám všem, aby byl příští rok příznivější,“ dodává Ivo Vondrák.

Kateřina Piechowicz