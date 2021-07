Mnoho mých klientů má každoročně výčitky svědomí a raději se zmrzlinám vyhýbá obloukem. Je to však vůbec opodstatněné?

V čem jsou pro nás zmrzliny zrádné?

Mnoho z nich obsahuje nadmíru nasycených mastných kyselin, nadbytečné množství cukrů, po kterých budete mít brzy hlad, chutě a budete se cítit nedojedení, mají rovněž vysokou energetickou hodnotu. Přítomnost přídatných látek, pro představu různé stabilizátory a podobně, nejsou nic ojedinělého.

Vyhněte se zdravotním problémům tím, že budete číst etiketyZdroj: z webů Pexels.com a Pixabay.com

Jak se v tom tedy vyznat? Jaký je mezi zmrzlinami rozdíl?

Máme mnoho druhů zmrzlin.Jistě znáte například tvarohové – obsahují více energie, tuku a méně cukrů než například zmrzliny ovocné.



Ovocné zmrzliny – mají více cukrů, ale zase méně energie. Smetanové – vyznačují se velkým množstvím nejen tuků, ale i cukrů, jsou nejvíce kalorické.



Sorbet – kombinace vody, cukru, ovocné šťávy, má vyšší podíl cukrů. Na zmrzliny vodové si dejte pozor, nemají mnoho kalorií, což svádí k tomu, že vypadají zdravější, ale mohou mít více cukrů, což znamená, že budete mít brzy hlad a můžete přibrat na váze mnohem rychleji narozdíl od těch výrobků, které obsahují vyšší množství kvalitní bílkoviny, která zasytí na delší čas.

Jak z toho začarovaného kruhu ven?

Nejvhodnější varianta je zmrzlina domácí, kdy přesně víte, jaké ingredience používáte a co přesně konzumujete. Je to naprosto jednoduché – stačí koupit kvalitní ovoce, tvaroh, jogurt. Ovoce rozmixujte, přidejte tvaroh, jogurt. Pokud preferujete sladší chuť, oslaďte trochou medu, či javorovým sirupem. Zmrzlinu si můžete rovněž zpestřit přidáním oříšků či kakaa. Následně vše dejte do krabičky nebo formiček a nechte zmrazit.

Doporučení na závěr?

Pokud chcete kupovat kvalitní výrobky bez výčitek, čtěte etikety – čeho obsahuje potravina nejvíce, to najdete na prvním místě. Vybírejte zmrzliny s nízkou energetickou hodnotou, bez přidaného cukru, s co nejnižším množstvím nasycených mastných kyselin, přídatných látek.

Důležitou roli hraje množství bílkovin, které jsou nejen základní stavební látky těla, ale zároveň jsou nezbytné pro tvorbu enzymů a jiných pro organismusdůležitých látek. Nedostatek bílkovin může vést zejména u dětí k růstovým, vývojovým potížím, může způsobit snížení obranyschopnosti těla či další nepříjemná zdravotní omezení. Mějte výdej a příjem energie během dne vyvážený – dle toho zohledněte množství zkonzumované zmrzliny. Zmrzlinu opravdu můžete jíst bez výčitek a nepřibrat. Nejlepší variantou je, dát si ji jako svačinku.

Mgr. Pavlína Podloučková

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, certifikovaný poradce pro výživu, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakty: pajapodlouckova@seznam.cz, www.zdravevestrave.cz, www.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835