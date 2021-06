Mnohokrát jsem slyšela, že jedině strava syrová pro náš organismus obsahuje to nejcennější v podobě různých prospěšných látek. Jsou i názory, že vařením všechny významné živiny v jídle zničíte a konzumujete jen bezvýznamné „prázdné“ kalorie.

Jak to tedy je?

Nejvíce záleží na tom, co si vaříte a z jakých potravin. My se tentokrát zaměříme na konzumaci zeleniny. Pokud byste si měli vybrat mezi syrovou a smaženou variantou, rozhodně doporučuji přiklonit se k syrové.

Při smažení vzniká celá řada rakovinotvorných látek, které tělo zanáší a mohou způsobit mnoho zdravotních komplikací. Pravdou zůstává fakt, že některé důležité látky mohou být vařením zničeny. Jsou však situace, kdy jsou určité živiny při procesu vaření pro náš organismus vstřebatelnější.

Je mnoho příkladů:

Podívejme se třeba na rajčata a důležitý lykopen, který se nachází ve větším množství v rajčatech tepelně upravených, než ve formě syrové. Lykopen je červený rajčatový pigment s protirakovinnými účinky. Dokonce někteří uvádějí, že z vařené mrkve dostaneme mnohokrát více antioxidantů než z mrkve syrové.

Závěr?

Mezi lidmi existuje a koluje celá řada mýtů. Doporučuji konzumovat stravu čerstvou a kombinovat syrovou podobu s vařenou. Pamatujte si, že to není jen o tom, co sníte, ale o tom, co a kolik toho vstřebáte. Stravu se snažte přizpůsobit svému zdravotnímu stavu, věku, fyzické, psychické zátěži, pohybové aktivitě a dalším významným faktorům. Jezte pestře, rozmanitě, aby nevznikla jednostrannost a následně zbytečná zdravotní omezení. Pokud si nevíte rady, poraďte se s lékařem a odborníkem na výživu.

Zdroj výzkumu: Fakta o zdraví

Mgr. Pavlína Podloučková