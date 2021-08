Hříbkové žně na Moravě. Mrkněte se, fotkám neodoláte

Co Čech, to houbař. Jít do lesa na houby je pro mnoho z nás rituálem, bez kterého bychom si nedokázali představit prázdninové soboty, neděle i dovolené. Pokud jste zatím na houbařské úlovky neměli štěstí, můžete se pokochat alespoň ve fotogalerii, kterou pořídil vášnivý houbař Martin Kubát. Moc děkujeme.

Houbařské úlovky v srpnu 2021 | Foto: Martin Kubát